In Langenenslingen trifft sich am Montag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr, zum letzten Mal der alte Gemeinderat zu einer öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen: Anfragen der Zuhörer, Ehrung und Verabschiedung der Gemeinderäte und Verschiedenes. Ab 20 Uhr beginnt die Sitzung mit den neuen Ratsmitgliedern. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Anfragen der Zuhörer; Verpflichtung der Gemeinderäte (Allgemeines; Geschäftsordnung; Verpflichtung; Sitzordnung im Sitzungssaal); Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters; Wahl der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher und deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter für Andelfingen, Billafingen, Dürrenwaldstetten, Emerfeld, Friedingen, Ittenhausen und Wilflingen; Bestellung der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zu Eheschließungsstandesbeamten; Neubesetzung der Ausschüsse: Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen, Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Donau-Riedlingen, Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe „Mittlere Lauchert“; Verbandsversammlung des Zweckverbands Albwasserversorgungsgruppe VII und Mitgliederversammlung der Volkshochschule Donau-Bussen; Geplanter Notverbund der Wasserversorgungsgruppe „Mittlere Lauchert“ (Information über den aktuellen Sachstand); Baugesuche: 1. Neubau einer Freilandlegehennenstallanlage mit einer Tierzahl von 8499 und Umbau des bestehenden Schweinestalls zu einer Freilandlegehennenstallanlage mit einer Tierzahl von 6500, insgesamt 14 999 Tiere, auf Flurstück 857, Gewann „Faule Wiesen“ in Langenenslingen (Aufforderung der unteren Baurechtsbehörde zur erneuten Beratung und Entscheidung hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens), 1. Neubau eines Fachmarkts auf Flurstück 2517, Montfortstraße 1, Langenenslingen. 3. Umbau- und Umnutzung eines bestehenden Abstellraums zu einer barrierefreien Wohneinheit im Erdgeschoss, Umnutzung des bestehenden. Holzlagers im Untergeschoss durch Garage, Carport und Eingangsbereich sowie Errichtung einer Balkonanlage mit Spindeltreppe auf Flurstück 51, Blumenweg 4 in Andelfingen, 4. Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Schatzbergstraße 5 in Egelfingen, 5. Erweiterung und Sanierung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle, Flurstück 2488 (alt: 353) in Wilflingen, 6. Kenntnisgabeverfahren: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport, Häglenweg 9 in Wilflingen; Bekanntgabe der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Verschiedenes; Anfragen der Gemeinderäte.