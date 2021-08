„Nasse Musikprob“ entschädigt für ausgefallenes Egelfinger Gartenfest

Die besten Ideen für coronakonforme Musik gibt es auf der Alb: Nachdem das beliebte Egelfinger Gartenfest zum zweiten Mal wegen der Pandemie ausfallen musste, hielt die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld am Freitag eine öffentliche „nasse Musikprob“ vor der Festhalle in Egelfingen ab. Manfred Baier, langjähriger Bassist und fleißiger Zusteller der „Schwäbischen Zeitung“ verteilte die Einladung an alle Haushalte. Pünktlich um 19 Uhr füllte sich der Platz vor der Festhalle und die Musikprobe konnte beginnen. „Endlich mal wieder Blasmusik, das tut einfach gut“, war die einhellige Meinung der vielen Besucher. Matthias Metzger vom Vorstandsteam war die Freude über den gelungene Auftakt anzumerken, als er die Gäste mit den Worten begrüßte: „Damit ihr nach der Absage des Gartenfestes nicht ganz auf Blasmusik verzichten müsst, haben wir euch heute zu dieser gemütlichen Hockete eingeladen. Ihr seid alle unsere Gäste, es gibt Getränke zur Selbstabholung, heute mal kostenlos.“ Frank Metzger und seine Musikanten legten dann auch los „wie der Teufel“ und man konnte nicht meinen, dass eine so lange Auszeit dazwischen gelegen hatte. Märsche, Polkas, Walzer rhythmische Stücke, eineinhalb Stunden Blasmusik vom Feinsten. Die zahlreichen Besucher und die Musiker hatten ihre Freude daran.