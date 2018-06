Für alle Narren und Fasnetsfreunde ist es endlich soweit: Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. In Langenenslingen und den Teilorten wird die Fasnet mit einer Vielzahl von Veranstaltungen begrüßt.

Die diesjährige Fasnetsaison beginnt mit dem Bürgerball der Biberzunft Andelfingen am Samstag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr. Weiter geht es in Andelfingen am Glompigen Donnerstag, 8. Februar, mit dem Hemadglonkerumzug um 19.30 Uhr und dem Hemadglonkerball um 20 Uhr. Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, gibt es einen Kinderumzug um 13.30 Uhr mit anschließendem Kinderball. Alle Veranstaltungen finden in der Turn- und Festhalle Andelfingen statt.

Die Knascht-Brüder Ittenhausen laden zum Glompigen Donnerstag, 8. Februar, in die Gemeindehalle Ittenhausen ein. Vor dem Knaschtball um 20 Uhr wird in der Ortsmitte um 17 Uhr der Narrenbaum aufgestellt.

Am Glombigen Donnerstag, 8. Februar, lockt der Narrenverein Langenenslingen mit Veranstaltungen für Groß und Klein: Den Anfang macht der Kinderball in der Turn - und Festhalle Langenenslingen von 14 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Anschließend wird um 19 Uhr der Narrenbaum auf dem Rathausplatz gestellt. Der Hemadglonkerball folgt um 20 Uhr, Veranstaltungsort ist ebenfalls die Turn- und Festhalle. Am Freitag, 9. Februar, um 18 Uhr können sich Bewohner und Besucher auf den Nachtumzug freuen. Zum 21. Mal begrüßt der Narrenverein Langenenslingen Narrenzünfte aus nah und fern, dieses Jahr nehmen 58 Zünfte teil. „Tierisch gut drauf“ sollten die Besucher des Bürgerballs am Sonntag, 11. Februar, sein, denn der Ball steht unter dem Motto „Party Animals“. Die Turn- und Festhalle Langenenslingen ist ab 19 Uhr geöffnet, das Programm beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Am 13. Februar um 18.30 Uhr wird der Narrenbaum gefällt.

Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld richtet am Samstag, 10. Februar, einen Bürgerball aus. Auf dem Jahrmarkt am Montag, 12. Februar, können einige Schätze erstanden werden. Dicht auf den Jahrmarkt folgt der Kinderball am Fasnetsdienstag, 13. Februar. Alle Veranstaltungen finden in der Gemeindehalle in Egelfingen statt.

Am Samstag, 10. Februar, steht das Schützenhaus des Schützenverein Wilflingen ab 20 Uhr für alle offen. Unter dem Motto „Zirkus – Manege frei“ wird der Ball der Vereine gefeiert.

In Friedingen wird die Kinderfasnet am Sonntag, 11. Februar, in der Gemeindehalle gefeiert. Vor dem Kinderball gibt es einen kleinen Umzug durch das Dorf. Für die Erwachsenen ist am Montag, 12. Februar, der Bürgerball in der Gemeindehalle geplant. Ausgerichtet werden beide Veranstaltungen vom Förderverein des Musikvereins Friedingen.