Musik verbindet - Einladung zum Doppelkonzert

Die Aussage „Musik verbindet“ stimmt bei den Musikvereinen Hundersingen-Beuren und Langenenslingen im wahrsten Sinne. Nachdem das erste Doppelkonzert der beiden Vereine 2019 in Hundersingen ein voller Erfolg war, wird auch in diesem Jahr die Adventszeit durch ein gemeinsames Konzert bereichert. Das diesjährige Doppelkonzert findet am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Festhalle in Langenenslingen statt.

Eröffnet wird das Konzert durch den Musikverein Hundersingen-Beuren. Unter der Leitung von Siegfried Fürst werden Sie mit den gewaltigen Klängen in „Conductors Fanfare“ von M. Scherbacher in den Konzertabend eingestimmt. Nach diesem ersten Eindruck zeigt sich der Mambo „Cuentame“ im Arrangement nach Adrian Falk rhythmisch beschwingt und lebendig. Musikalische Mitte bildet im ersten Konzertteil das bekannte Stück „The Entertainer“ von Scott Joplin. Solistisch tritt dabei die Klarinettistin Emilia Igel in die Mitte des musikalischen Geschehens. Unter den verwunschenen Klängen von „Memories of Cyprus“ von Spyros Mavropoulus entführt Sie der Musikverein in eine märchenhafte Welt. Mit „Classig Swing“ von M. Scherbacher schließt der Musikverein den ersten Teil des Konzertabends. Zentrale Werke der klassischen Musik werden hier in moderner Bearbeitung dargeboten und bringen sowohl Bühne als auch Dirigierstab zum Beben.

Der zweite Teil des Doppelkonzertes wird vom Musikverein Langenenslingen unter der Leitung von Linda Eppler mit dem „Reitermarsch“ von Johann Strauss (Sohn) eingeläutet. Mit dem Stück „Fate of the Gods“ von Steven Reineke, welches auf der nordischen Mythologie basiert, entführt Sie der Musikverein in die beeindruckende Welt der Götter. Nach diesem fulminanten Werk folgt mit „Baba Yetu“ von Christopher Tin eine ruhigere, aber nicht weniger beeindruckende Gospelmelodie, welche die Musik zum Computerspiel Civilization IV ist. Das nachfolgende Stück „Nanga Parbat“ von Michael Geisler vertont die gefährliche Besteigung des gleichnamigen Bergs im Westen des Himalayas. Freuen Sie sich auf eine abenteuerliche Reise! Weltbekannte Melodien aus dem Musical „Tanz der Vampire“ aus der Feder von Jim Steinmann bilden den krönenden Abschluss des Konzertabends.

Die Musikvereine Hundersingen-Beuren und Langenenslingen freuen sich auf Ihren Besuch und hoffen, dass auch Sie sich an diesem Abend durch die Musik verbunden fühlen.