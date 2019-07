Das Lindenfest bietet am Sonntag und Montag, 14. und 15. Juli, zwei Tage mit abwechslungsreicher Blasmusik. Der Friedinger Musikverein lädt das Umland zum gemütlichen Verweilen unter den Linden ein.

Am Sonntag werden die Besucher vom Musikverein Boms, der Gemeindejugendkapelle Music 4 LA und der Musikkapelle Pflummern unterhalten. Des Weiteren findet in diesem Jahr zum dritten Mal ein Flohmarkt von Privathändlern neben dem Festplatz statt, an dem die Besiúcher Raritäten und kleine Schätze finden können.

Auch am Montag ist für Unterhaltung bestens gesorgt. Nachmittags findet der Kinder- und Seniorennachmittag mit zahlreichen Spielen für die Kleinsten statt. Am Abend übernimmt der Musikverein Heudorf am Bussen das Programm und wird zum Festausklang unterhalten.