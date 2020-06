Mit dem Rettungsdienst ist am Montag ein 30-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 12.15 Uhr war der Mann mit seinem Mountainbike auf einem geteerten Forstweg in der Nähe von Langenenslingen unetrwegs. In einem Gefälle verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Gefährt. Er stürzte und verletzte sich dabei. Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.