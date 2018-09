Mostfest wird auf dem Sandhof in Langenenslingen wird am Tag der deutschen Einheit am Mittwoch, 3. Oktober, gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr. Dieses Jahr steht das Mostfest wieder unter dem Zeichen des Most probierens, verschiedene Mostsorten stehen zur Verkostung bereit. Daneben gibt es Herzhaftes, Kaffee und selbstgebackene Kuchen.

Fritz Ludwig veranstaltet zudem ein Kasperletheater. Die Vorstellungen finden um 11.30, um 13.30 und um 15.30 Uhr statt.