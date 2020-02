Die Landfrauen des Alb-Sprengels und das Soziale Bildungswerk laden am Dienstag, 10. Februar, um 9 Uhr, ins Gasthaus Löwen in Wilflingen zum unterhaltsamen Frühstück mit Kurt Stech ein. Seit Jahrhunderten ist Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens das heiß ersehnte Ziel von Pilgern und Wanderern. Entlang des Jakobswegs machte sich Stech von Gammertingen aus mit seinem Traktor, einem betagten Deutz Schlepper aus dem Jahr 1958, auf den Weg nach Santiago de Compostela. Angehängt an seinen alten Traktor war ein selbst gebauter Schäferkarren, der ihm als Nachtquartier diente. Dieses Ziel hat Stech erreicht. Er wird uns von seinen Reiseimpressionen vieles berichten können. Die Landfrauen des Alb-Sprengels laden Sie herzlich zum gemütlichen Frühstück mit Vortrag ein. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Um telefonische Anmeldung wird gebeten bei Gertrud Fuchsloch, Telefon 07376/9256 oder Silvia Käppeler, Telefon 07376/1325.