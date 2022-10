Mit riskantem Überholvorgang Streifenwagen der Polizei gefährt

Mit einem riskanten Überholmanöver hat ein VW-Fahrer am Dienstag auf der L 275 bei Langenenslingen einen Streifenwagen der Polizei gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, war die Person gegen 6.30 Uhr von Pflummern kommend in Richtung Friedlingen unterwegs. Nach der Abzweigung in Richtung Mörsingen überholte die Person einen Lastwagen. Dabei kam ein Streifenwagen entgegen. Der Polizist im Streifenwagen verhinderte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung. Die Person im VW fuhr aber einfach weiter. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen nahmen die Ermittlungen zu dem Fahrer auf. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.