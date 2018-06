Mit dem Hahnenschrei geht’s los

Die Sportgemeinschaft Ittenhausen und die Knaschtbrüder tun sich zusammen: Statt Volksradfahren im Juni und Land(er)erleben-Fest im Oktober wird nun gemeinsam gefeiert. Von dem einen Verein wird das Datum übernommen, vom anderen der Titel des Festes. So gibt es am 10. Juni bei der Bruddelhütte in Ittenhausen das Land(er)leben-Fest mit Landwirtschaft von früher bis heute. Los geht es um 6 Uhr mit dem Hahnenschrei-Mähen mit der Sense. Am Montag gibt es einen Feierabendhock.

Beide Ittenhausener Vereine kämpfen mit schwindenden Besucherzahlen und immer mehr Auflagen von Behördenseite. Besonders das Volksradfahren der SG Ittenhausen, das 20 Jahre gut funktionierte, hatte zum Schluss kaum noch Teilnehmer. Dafür mussten immer mehr Genehmigungen eingeholt werden. „Der Aufwand stand in keinem Verhältnis“, sagt Paul Gulde. Die Ittenhausener haben das Problem, dass ihre Radstrecke drei Landkreise tangiert. Der Landkreis Sigmaringen liegt drei Kilometer entfernt, der Landkreis Reutlingen 4 Kilometer. Obwohl sie die Anträge bei den Landratsämtern drei Monate vor der Veranstaltung eingereicht hätten, kam die Genehmigung mit vielerlei Auflagen einen Tag vor dem Fest an. „Das war nicht mehr zu machen“, so Gulde. Deshalb gebe es künftig kein Volksradfahren mehr.

Auch den Knaschtbrüdern geht es ähnlich. Sie veranstalteten eines der ersten Oktoberfeste hier in der Region. „Bald 20 Jahre lang“, sagt Daniel Locher. Mittlerweile gebe es viele Oktoberfeste. „Manche fangen ja schon im August damit an“, sagt Locher schmunzelnd. Bis dann die Ittenhauser im Oktober zu Haxn und Hendl und zünftiger Biergaudi einladen, hätten sich die Gäste schon auf den anderen Festen daran satt gegessen, ist die Meinung des Narrenchefs. Was im Oktober nach wie gut funktioniere, sei der Wanderritt. „Da kommen die Leute bis vom Bodensee und aus Stuttgart, um die Schwäbische Alb auf dem Rücken der Pferde zu genießen. Die Veranstaltung soll im Oktober beibehalten werden, wenn auch in kleinerem Rahmen.

Mähnen zum Hahnenschrei

Weil den beiden Vereinsvorständen wichtig war, dass die Dorfgemeinschaft sich wenigstens einmal im Jahr trifft, beschlossen sie sich zusammenzutun. Und so entstand ein neues Konzept ähnlich des Festes, das die Knaschtbrüder im vergangenen Jahr zum ersten Mal veranstalteten. „Land(er)leben“ beginnt am Sonntag, 10. Juni, mit dem Hahnenschrei-Mähen um 6 Uhr. Dabei können sich Interessierte im Wiese mähen mit der Sense versuchen. Wer eine eigene hat, bringt sie mit. Die anderen bekommen sie von den Knaschtbrüdern gestellt. Denn mittlerweile können in Ittenhausen 14 Personen – vom Kind bis zum Senior – mit dem Schneidgerät aus alten Zeiten hantieren. Das sei allerdings noch nicht lange so, sagt Locher. Als sie im Verein festlegten, das Mähen als Programmpunkt aufzunehmen, habe er niemanden gefunden, der es ihm zeigen konnte. Locher suchte sich ein paar Verbündete, die es sich dann selbst beibrachten. Der frühe Zeitpunkt ist bewusst so gewählt, denn es muss noch Tau auf dem Gras liegen. „Es muss zischen beim Mähen“, sagt Locher. Gemäht wird bis 8 Uhr, anschließend gibt es ein Bauernfrühstück vom Büfett. Anmeldungen sind nicht nötig und es wird auch gemäht, wenn es regnet. Um 10 Uhr beginnt dann die Oldtimerausfahrt.

Nach dem Mittagstisch wird Thomas Mautner-Hipp das Dengeln erklären und wie man Sensen richtig einstellt. Bei Vorführungen werden sich die Besucher in die gute alte Zeit zurückversetzt fühlen. Es werden „Hoizen“ gebaut und mit dem Mähbalken wie zu Anfang des 20. Jahrhunderts gemäht. Auch einen Gabelwender, der das Gras umdreht, und ein gezogener Pferderechen werden zu sehen sein. „Wer mit dem eigenen Traktor kommt, darf die historischen Maschinen selbst ausprobieren“, sagt Locher. Das gemeinsame Fest klingt am Montagabend, ab 17 Uhr, mit einem Feierabendhock aus, ab 19 Uhr spielt der Musikverein Friedingen.