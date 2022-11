Die Mesner der Region Riedlingen-Bussen treffen sich am Mittwoch, 30. November, von 14 bis 18 Uhr im Zuckergässle in Langenenslingen zu einem Adventstreffen. Anschließend ist eine kleine Andacht in der neu renovierten Sankt Konrad Kirche geplant. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 27. November, unter der Telefonnummer 07374/1234.