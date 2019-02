Für mehr Personal und eine Verwaltungskostenpauschale für den Katholischen Kindergarten Wilflingen hat das Verwaltungszentrum in Riedlingen einen Antrag bei der Gemeinde Langenenslingen gestellt. Das Ratsgremium stimmte dem Antrag zu – allerdings wurden die Verwaltungskosten auf 3500 Euro gedeckelt und auf fünf Jahre befristet.

Der Wilflinger Kindergarten war in den vergangenen Jahren sehr gut ausgelastet und konnte wirtschaftlich betrieben werden. Bisher trug die Gemeinde 63 Prozent der Betriebsausgaben und 40 Prozent des Abmangels. Eine Beteiligung an den Verwaltungskosten hatte es bisher nicht gegeben. Einen Antrag auf Änderung dieser Situation wurde bereit im Jahr 2016 gestellt und damals vom Gemeinderat abgelehnt. Begründet wurde das damals im Gremium mit der Änderung der Gruppenform und die Abschaffung der Hausaufgabenbetreuung. Eine zusätzliche Zweitkraft mit einem Beschäftigungsumfang von 20 Prozent wird nun allerdings nicht wegen der Hausaufgabenbetreuung benötigt, sondern als Vertretungskraft und zur Entlastung der Kindergartenleitung. Diesem Wunsch konnten die Gemeinderäte folgen, zumal der Kindergarten in Wilflingen im Vergleich zu ähnlich gelagerten Einrichtungen sehr wirtschaftlich betrieben wird. Die jährlichen Kosten für eine 20-Prozent-Kraft liegen zwischen 7000 und 10 000 Euro, je nach Erfahrungsstufe, und müssten zum großen Teil von der Gemeinde getragen werden.

Bei der Verwaltungskostenpauschale für das Verwaltungszentrum in Riedlingen gab es größeren Diskussionsbedarf bei den Gemeinderäten. Bisher wurde eine Beteiligung an den Verwaltungskosten stets abgelehnt. Begründet wurde es damit, dass die Gemeinde der Kirche gegenüber auch noch nie Kosten in Rechnung gestellt habe. Dass bisher keine Kostenbeteiligung durch die Gemeinde stattgefunden habe, sei nach Aussage der Vertreter des Verwaltungszentrums sehr untypisch. Abweichend vom Satz der Diözese mit 4,5 Prozent wurde bei der Langenenslinger Verwaltung ein Beitrag in Höhe von 3 Prozent, etwa 3500 Euro pro Jahr, angefragt. Gemeinderat Christof Fisel beantragte getrennte Abstimmung bei den beiden Posten. Während er sich für mehr Personal aussprach, konnte er sich mit den Verwaltungskosten nicht anfreunden. Ob andere Gemeinden im Umland auch 63 Prozent der Betriebsausgaben und 40 Prozent des Abmangels tragen, fragte er an. Zudem gingen die 3500 Euro an Verwaltungskosten nach Riedlingen und nicht nach Wilflingen. an den Kindergarten. Gemeinderat René Rexin sagte, wegen 3500 Euro brauche man nicht rummachen. Allerdings sah er die Kostengeschichte auch eher kritisch.

Am Ende der Diskussion stimmte die Mehrheit der Räte für den Kompromiss der Verwaltung – die gedeckelte Verwaltungskostenpauschale von maximal 3500 Euro auf fünf Jahre. Drei Räte stimmten dagegen.