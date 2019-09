Megaparty mit „Hautnah“ in Langenenslingen

Das Festzelt beim Oktoberfest in Langenenslingen war am Freitagabend voll besetzt. Ja, zeitweise herrschte sogar Eintrittssperre, so groß war der Andrang. Viele reservierte Tische von Firmen und Vereinen und vor allem die Partyband „Hautnah“ hatten daran ihren maßgeblichen Anteil, sehr zur Freude der Langenenslinger Fußballer, so Vorstandsmitglied Peter Reiser. Zum neunten Mal war die Fußballabteilung Ausrichter des Langenenslinger Oktoberfestes.

„Der Freitag ist meistens unser Haupttag“, so Felix Mayer, der sich als Event-Manager für diese Veranstaltung verantwortlich zeichnet. Nach dem Fassanstich ist der Auftritt von „Hautnah“ seit neun Jahren fester Bestandteil des Abends. Auf sie könne man sich verlassen – und auch die Fans schwören auf die Band. „Die haben wir jetzt schon fürs nächste Jahr gebucht, wenn wir unser Zehnjähriges feiern können“, so Mayer.

Die Zusammenarbeit mit der Band kommt nicht von ungefähr: Frank Boos, der Frontmann dieser Band, kommt aus Sigmaringendorf und hat zu Langenenslingen eine ganz besondere Beziehung – er leitet nämlich den örtlichen Kirchenchor. „Somit hat er doch jedes Mal ein Heimspiel, wenn er am Oktoberfest auftritt“, schmunzelt Felix Mayer.

Dass sich die Verpflichtung dieser Gruppe auch dieses Jahr wieder gelohnt hat, zeigt sich nicht nur am Besuch von über 1500 Partygästen. Vielmehr verstanden es die Musiker, über viereinhalb Stunden auf der Bühne ein Feuerwerk an Party-, Stimmungs- und Rock-Hits abzubrennen. Volksmusik, Schlager, Oldies und Hits aller Couleur wurden „rauf und runter“ gespielt, was dem feierfreudigen Publikum sichtlich Spaß machte, denn die Band war immer „Hautnah“ am Festvolk dran. So war die Stimmung im Zelt alsbald am Anschlag und das Fazit einer Party-Gängerin spricht für sich: „Es war wieder mega.“