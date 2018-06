Willi Mayer ist Restaurator. Er ist gefragt, wenn der Heiligen Barbara die Hand fehlt. Oder wenn der Zahn der Zeit dem Christuskorpus an einem Feldkreuz arg zugesetzt hat. So wie am Weg nach Billafingen. Die Figur ist stark verwittert, der linke Arm fehlt komplett. Für das Kreuz in Billafingen liefert Mayer einen neuen Christus aus Eichenholz. Die Restaurierung der alten Figur hätte in keinem wirtschaftlichen Verhältnis gestanden.

Das Kreuz am Weg nach Billafingen stammt aus den 60er Jahren, schätzt Willi Mayer. Das Feldkreuz samt Christus ordnet er Hermann Dossenberger zu. Der Langenenslinger habe bis in die 80er Jahren viele Feldkreuze in der Region gemacht. Zu erkennen sind sie an dem „Kreuz am Kreuz“. Normalerweise wird die Figur angeschraubt oder eingehängt. Dossenberger hat den Christus auf einem kleineren Kreuz befestigt, das er dann auf dem großen Feldkreuz festgemacht hat.

Geschnitzt ist die Figur aus Lindenholz. Der Korpus ist stark verwittert, der linke Arm fehlt. Zu erkennen ist noch, dass er schon öfters restauriert wurde. „Nun war aber nichts mehr zu machen“, sagt Mayer. Die Figur ist sehr stark zerstört. Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit, so Mayer. Außerdem ist so eine restaurierte Figur immer „ein Patient“ und kann nur noch im Innenbereich aufgehängt werden.

Es war eher ein glücklicher Zufall, dass der Langenenslinger Restaurator einen passenden Christus zu Hause hatte. Mayer hatte die Figur für einen Bekannten gekauft, als die Langenenslinger Gemeindeverwaltung bei dem Restaurator anfragte. Die neue Christusfigur ist knapp einen Meter groß und aus Eichenholz. Bevor sie an das Kreuz angebracht wird, hat Mayer sie zum Schutz gegen die Witterung mit Leinöl behandelt. „Darum glänzt sie momentan noch so“, erklärt er. Das verliert sich, sobald das Öl getrocknet ist.

Zu den Patienten in seinem Atelier gehört aber nicht nur der verwitterte Feldkreuz-Christus. Der Heiligen Barbara fehlt die Hand und eines ihrer Kennzeichen, das Schwert. Beim Erkennen der Heiligenfiguren hat Mayer keinerlei Schwierigkeiten. Er sammelt Heiligenbildchen und kennt daher die Insignien. Der Evangelist Markus ist mit dem Löwen dargestellt, Katharina mit einem Rad. Zu Füßen des Heiligen Wendelins sitzt das Vieh. Auch dem Bauernheiligen fehlt ein Stück und dem Josef sind die Finger abgebrochen. Bis zu acht Arbeitsgänge sind nötig bis der Finger an der Figur restauriert ist. Der Auferstehungschristus, der zu Ostern auf den Altar gestellt wird, ist ein typischer Patient bei Mayer. Er wird zur Osterzeit auf dem Altar aufgestellt und den Rest des Jahres verbringt er in einem Schrank oder einer Ecke der Sakristei. Da bricht dann gerne mal was ab, wenn jemand dagegen rempelt.

Früher war die Volksfrömmigkeit größer. Viele Bauern hatten auf ihren Höfen ein Kreuz mit Christus stehen. Das ist Geschichte. Heute bezieht Mayer 95 Prozent seiner Aufträge von der Kirche. Für die Gotteshäuser in der Region hat Mayer schon zahlreiche Heilige restauriert. In Wilflingen, Riedlingen oder Ertingen, auch im Bad Saulgauer Raum und bis Horb und am Bodensee. Auch einen Buddha hatte er schon einmal zur Restaurierung im Haus. „Das ist aber eher die Ausnahme“, so Mayer.