Matthias Staudenrausch singt seit 50 Jahren im Chor

Seit 50 Jahren singt Matthias Staudenrausch im Liederkranz Langenenslingen. Bei seinen Kameraden im 2. Tenor ist er geschätzt als ein gern gesehener und zuverlässiger Mitsänger. Er selbst kann sich ein Leben ohne den Liederkranz kaum vorstellen. Im Auftrag des Deutschen Chorverbands überreichte ihm Oskar Graf als Schriftführer des Chorverbands Donau-Bussen im Rahmen des Jahreskonzerts des Chors die Goldene Ehrennadel mit Urkunde.

Staudenrausch sei ein eifriger Sänger, stellte Graf in seiner Laudatio fest: „Sänger wie Sie bereiten sich selbst und ihren Mitmenschen Freude. Sie helfen mit, die kulturellen Werte un serer Gesellschaft und unseres Landes zu pflegen und an nachfolgende Generationen weiterzugeben.“ Singen sei ein Grundbedürfnis des Menschen, das bis ins hohe Alter ausgeübt werden könne. Es sei stets ein Erlebnis, etwa in einem Konzert gemeinsam den Gesang lebendig werden zu lassen. Die Tatsache, einen Abend in der Woche vom Alltag abzuschalten, Freude am Singen und an der Gemeinschaft zu pflegen und den Beifall in einem Konzert zu erleben, mündete in den Wunsch, dass der nun Geehrte noch viele Jahre als aktiver Sänger Freude am Chorgesang erleben darf .