„Mädelstraining“ kommt in Langenenslingen gut an

Im Ausschuss der Fußballabteilung des SV Langenenslingen hat es in der Vorstandschaft einige Veränderungen gegeben. Das Amt des Kassiers gab Manuel Kilgus an Joachim Böhmer ab. Rainer Mann schied aus dem Ausschuss aus. Für ihn rückt Nadine Böhmer nach. Themen der Hauptversammlung waren auch die Veranstaltungen des vergangenen Jahres und die neu gegründete Damenmannschaft.

Am vergangenen Freitag fand im gut gefüllten Sportheim die ordentliche Hauptversammlung des SV Langenenslingen, Abteilung Fußball, statt. Nach der Begrüßung der zahlreichen anwesenden Mitglieder, Gönner und Ehrengäste durch Abteilungsleiter Leonhard Mayer gedachten die Anwesenden gemeinsam der Verstorbenen des Vereins.

Im Anschluss folgten verschiedenen Berichte. Den Anfang machte Roland Mayer mit dem Bericht des Schriftführers. Mayer schilderte eindrucksvoll wie viel private Zeit die ehrenamtlichen Ausschussmitglieder für den Verein aufbringen. Es folgte Björn Kolb, der die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres bei den aktiven Mannschaften schilderte und insbesondere die widrigen Witterungsverhältnisse bei der gerade abgeschlossenen Wintervorbereitung hervorhob. Robert Reiser berichtete über das erste Halbjahr der neu gegründeten Damenmannschaft. Sein Rat an die Damen: „Traut euch mehr zu, ihr könnt deutlich mehr als ihr selbst von euch denkt.“ Begeistert zeigte sich Reiser über die Resonanz beim neu eingeführten „Mädelstraining“, bei dem bis zu 35 Mädchen aus Langenenslingen und Umgebung, unter Führung von Natascha Schmucker und Nadine Böhmer, teilnehmen.

Ein ausführlicher Bericht des Jugendleiters Ottmar Pfeil über alle Jugendmannschaften folgte. Pfeil betonte dabei, dass der SV Langenenslingen einer der wenigen Vereine im Bezirk ist, der ganz ohne Jugendspielgemeinschaft auskommt und dennoch alle Jugenden besetzt hat. Genau diese Spielgemeinschaften machten es aber laut Pfeil immer schwerer im Ligabetrieb erfolgreich zu bestehen, da diese Spielgemeinschaften teilweise über doppelt so große Kader verfügten als der SVL. Kein Verständnis hat Pfeil für die Forderung seitens anderer Vereine, dass sich zukünftig bis zu sechs Vereine zu einer Spielgemeinschaft zusammenfinden könnten.

Neue Kabine für die Damen

Roland Mayer fasst dann das Jahr der „alten Herren“ zusammen und berichtete über die im vergangenen Jahr geleisteten Arbeitsstunden rund um Sportplatz und Sportheim, wo unter anderem eine neue Kabine für die Damenmannschaft geschaffen wurde. Zum Abschluss folgte der Bericht des Kassiers, den zum letzten Manuel Kilgus vortrug. Wie dem Bericht zu entnehmen war, hat sich die finanzielle Lage über die letzten Jahre sehr positiv entwickelt, so dass der Verein mittlerweile schuldenfrei ist. Nach kurzem Bericht der Kassenprüfer folgte die Entlastung der Vorstandschaft durch Alfred Späth. Die Mitglieder entlasteten den gesamten Vorstand einstimmig.

Zum Abschluss folgten noch einige Neuwahlen. Für Manuel Kilgus, der seinen Posten als Kassier nach sieben Jahren zur Verfügung stellte, rückt Joachim Böhmer in den Ausschuss. Unterstützt wird er von Elina Reiser. Ebenfalls aus dem Ausschuss ausgeschieden ist Rainer Mann, der seit über 30 Jahren in unterschiedlichen Positionen für den Verein tätig ist. Für ihn rückt Nadine Böhmer in den Ausschuss und unterstützt dort das Team Event. Alle vom Verein vorgeschlagenen Kandidaten wurden einstimmig gewählt.