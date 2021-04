Luftreiniger für die Grundschule sind Thema im Rat

Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Langenenslingen am Montag, 26. April. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Langenenslingen. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Anfragen der Zuhörer; Satzung zur Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Langenenslingen; Einziehung eines Feldwegs auf Gemarkung Ittenhausen und auf Gemarkung Wilflingen; Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Grundschule Langenenslingen; Einführung des Jobrad-Leasing für die Beschäftigten der Gemeinde; Baugesuch: Asphaltierung des bestehenden Parkplatzes im Gewann „Steinbühl“ in Langenenslingen; Bekanntgabe der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Verschiedenes; Anfragen der Gemeinderäte.