Das Literaturnetzwerk Oberschwaben möchte Vernetzung organisieren und einüben, die Beteiligung neuer Partner ermöglichen (auch aus Musik, Theater, bildender Kunst) und mit neuen Ideen für Innovation in der Literaturvermittlung sorgen – dazu sind acht literarische Orte in Oberschwaben 2018 bis 2019 angetreten. Sie werden dabei maßgeblich unterstützt von Leader Oberschwaben und von „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Im Rahmen des offenen Literaturnetzwerks Oberschwaben ist die interessierte Bevölkerung herzlich zum Kennenlernen dieser besonderen literarischen Orte eingeladen. „Literatur vor Ort“ ist am Montag, 24. Juni, im Ernst-Jünger-Museum und im Wilflinger Schloss zu Gast.

Ein kleines Dorf zwischen Riedlingen an der Donau und Sigmaringen. Im ehemaligen Forsthaus lebte und arbeitete der Schriftsteller und Philosoph Ernst Jünger nahezu ein halbes Jahrhundert. Sein langes Leben ermöglichte es ihm, die Höhen und Tiefen des 20. Jahrhunderts literarisch zu kommentieren. Jüngers Erstlingswerk „In Stahlgewittern“, in dem er seine Erfahrungen als Stoßtruppführer im Ersten Weltkrieg notierte, nimmt einen bedeutenden Platz in der Literaturgeschichte ein und wurde als wichtiges europäisches Zeugnisbuch über die Ereignisse von 1914 bis 1918 rezipiert. Nach seinem Tod wurden die Räume von der Ernst-Jünger-Stiftung, die bei der Kreissparkasse Biberach verwaltet wird, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle für literarische Museen in Baden-Württemberg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die einzigartige Atmosphäre der Lebens- und Arbeitsräume Jüngers wird durch die Ausstellung „Waldgang in Wilflingen“ im Erdgeschoss kommentiert. Neben seiner schriftstellerischen Arbeit widmete sich Ernst Jünger der Entomologie. „Subtile Jagden“ in der Umgebung und auf seinen Weltreisen bereicherten seine Käfersammlung auf 40 000 Exemplare.

Kustodin Irene Späth führt am 26. Juni von 13.30 bis 14.15 Uhr durch das Jünger-Haus. Es schließt sich ab 14.30 Uhr eine Diskussionsrunde an. „Zur Zukunft der Erinnerungsorte. Die Beispiele Ernst Jünger und Martin Heidegger“ ist Thema der Diskussion mit Dr. Franz Schwarzbauer, ehemaliger Kulturamtsleiter der Stadt Ravensburg, und Professor Dr. Holger Zaborowski, Rektor der Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar, moderiert von Dr. Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Von 16 bis 16.45 Uhr wird eine Führung durch das Wilflinger Schloss angeboten. Bei der Führung durch das bewohnte Schloss werden 525 Jahre Familiengeschichte, Kunst und Kultur lebendig.