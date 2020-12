Leichter Rückgang und Appell an die Bürger

Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider hat aktuell von einer leichten Entwarnung beim Corona-Pandemiegeschehen in der Gemeinde berichten können. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend sprach er von einem „leichten Rückgang“. Aktuell seien sieben Personen in der Gemeinde mit dem Corona-Virus infiziert, 19 weitere befinden sich als Kontaktperson in Quarantäne. Der Höchststand in der Gemeinde lag bei elf Infizierten und 46 Personen in häuslicher Isolation.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging der Langenenslinger Bürgermeister kurz auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen ein. So kommen auch auf die Verwaltung deswegen Mehraufgaben zu. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden auch Aufgaben an die Gemeindeverwaltungen abgegeben, etwa die Abprüfung der Symptomatik in Quarantänefällen.

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, wie es den erkrankten Personen gehe, wollte und konnte Schneider nicht ins Detail gehen („Auch wir unterliegen in gewissem Sinn einer Art ärztlicher Schweigepflicht“). Aber er berichtete, dass die Krankheitsverläufe sehr unterschiedlich seien; von leichten Verläufen bis zu Erkrankten mit schweren Symptomen – und das quer durch alle Altersschichten: „Da kann man keine Schablone darüberlegen.“

Durch den erneuten Lockdown mussten auch in der Gemeinde die Kindergärten schließen. Eine Notbetreuung wurde angeboten. In Langenenslingen sind sieben Kinder in der Notbetreuung, in Wilflingen drei. In Andelfingen wurde dieses Angebot von den Eltern nicht wahrgenommen, es befindet sich kein Kind in der Notbetreuung. Auch die Grundschule musste wie alle anderen Schulen schließen, eine Notbetreuung wurde durch die Lehrer bis Dienstag angeboten und von neun Schülern wahrgenommen.

Schneider schloss seine Information im Gemeinderat mit einem Appell an die Bürger, die Maßnahmen einzuhalten. Sie seien einschneidend und schmerzlich, gerade an Weihnachten. Dennoch bat er darum, die Maßnahmen mitzutragen und Rücksicht zu nehmen.