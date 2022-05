Die neue Waldkönigin kommt aus Langenenslingen

Eva-Maria Speidel ist am Freitag im Schloss Wilfingen zur achten Baden-Württembergischen Waldkönigin gekrönt worden.

Die 25-jährige Försterin und Waldbesitzerin aus Langenenslingen ist ab sofort für zwei Jahre Botschafterin von 1,4 Millionen Hektar Wald in einem der waldreichsten Bundesländer. Im Ehrenamt will sie bei Veranstaltungen möglichst vielen Bürgern aufzeigen, dass der Wald mehr ist als nur ein viel geschätzter Freizeitort zum Wandern und Fahrradfahren.

Wirtschaftliche und ökologische Bedeutung

Die Waldkönigin kann für Events gebucht werden und will so das Interesse am Wald fördern, die Forstwirtschaft für Außenstehende greifbar machen und die Menschen in Baden-Württemberg für den Wald begeistern. Laut Forstkammer-Geschäftsführer Jerg Hilt gehen täglich rund zwei Millionen Menschen in den Wald.

„Ich möchte auch auf die wirtschaftliche und ökologische Bedeutung des Waldes aufmerksam machen.“ Laut Speidel binden allein die Bäume in Baden-Württemberg jährlich rund 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid und seien damit äußerst wichtig für ein gesundes Klima.

„Außerdem ist Holz ein natürlicher, regional nachwachsender Rohstoff und damit ideal zum Bauen und Heizen. Damit möglichst ausreichend hochwertiges Holz nachwächst, muss der Wald nachhaltig bewirtschaftet werden.“

Sympathisch und durchsetzungsstark

Bei der Amtseinsetzung würdigte Hermann Eberhardt vom Kuratorium die neue Hoheit, die „in Waldesnähe“ aufgewachsen sei, als „geborene Waldkönigin“. Sie sei nicht nur sympathisch, sondern auch durchsetzungsstark und „jemand, der einen Baum umsägen kann“.

In ihr Amt wurde Eva-Maria Speidel von der bisherigen Waldkönigin Johanna Eich aus Sulzfeld im Kraichgau eingeführt. Wegen der Pandemie hatte die Vorgängerin ein Jahr länger amtiert. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, berichtete sie. Krisenbewältigung zwischen Sturm und Borkenkäfer gehöre jedoch in der Forstwirtschaft zum Beruf.

Nachhaltigkeit als Richtschnur

Die neue Waldkönigin sprach in ihrer Antrittsrede von der Freude am und der Sehnsucht nach dem Wald, aber auch von den Sorgen. Sie freue sich jetzt auf interessante Gespräche mit allen, denen der Wald etwas bedeute, seien es Waldbesitzer, Forstkollegen oder Naturschützer.

Von ihrem Amt erhoffe sie sich fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Richtschnur in der Forstwirtschaft, betonte Speidel, müsse die Nachhaltigkeit sein: „Nur so viel entnehmen, wie nachwächst.“ Die Waldkönigin sprach sich für eine Entwicklung und Umsetzung einer Zukunftsstrategie mit Bestandsverjüngung durch klimareststente Baumarten und Regulierung des Wildbestands aus, um einen gesunden Wald ins nächste Jahrhundert zu überführen.

Dabei gelte es, zu lernen von und mit dem Wald. „Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt“, zitierte sie Konrad Lorenz.

Försterin als Traumberuf

Eva-Maria Speidel ist in der Gemeinde Langenenslingen sehr ländlich und naturverbunden gemeinsam mit ihren zwei älteren Brüdern aufgewachsen. „In meiner Gymnasialzeit habe ich mehrere Praktika absolviert, wodurch ich auf meinen Traumberuf Försterin gestoßen bin. Im Sommer 2019 schloss ich mein Studium: Bachelor of Science - Forstwirtschaft mit der Vertiefungsrichtung: BWL-Holzhandel an der Hochschule Rottenburg erfolgreich ab. Nach der zweijährigen Traineezeit mit anschließender Laufbahnprüfung des gehobenen Technischen Forstdienstes bin ich nun stolze Forstoberinspektorin. Sehr gerne verbringe ich meine Freizeit in der Natur. Ebenfalls nehme ich die Landschaft mit allen Sinnen wahr, am liebsten beim Ausreiten, aber auch sehr gerne beim Motorrad- und Fahrradfahren.“

Die neue Waldkönigin wohnt auf dem elterlichen Hof. Das gemeinsame Anpacken ist für sie insbesondere bei der anfallenden Arbeit im eigenen Wald bedeutend. „Mit meinen beiden Brüdern verabrede ich mich in den Wintermonaten regelmäßig zum Brennholz machen. Dabei werden sowohl absterbende Eschen, als auch dicken Buchen und Fichten gefällt.

Hauptsächlich folgt auf der geernteten Fläche die Naturverjüngung der Rotbuche und Fichte, die durch Pflege erhalten wird, aber auch eher unbekannte Sorten wie Elsbeere, Stieleiche und Ahorn. Der Gedanke, dass man von seinen Vorfahren etwas übertragen bekommen hat, nun individuell gestaltet und an die nächste Generation übergibt, fasziniert mich. Die Forstwirtschaft ist so vielfältig wie kaum eine Branche.“