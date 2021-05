Langenenslinger Rat trifft sich

Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Langenenslingen am Montag, 31. Mai. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Langenenslingen. Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: Anfragen der Zuhörer; Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung für 2021/2022; Beratung über den Erlass von Kindergartengebühren für die Monate Januar und Februar; Beratung über die zukünftige Vorgehensweise bei der Befüllung von privaten Schwimmbädern und ähnlichen Anlagen; Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Riedlingen: Benennung der beiden Gutachter der Gemeinde; Bebauungsplan „Herdwegäcker III“ in Wilflingen: Behandlung der während der Auslegung eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss; Bebauungsplan „Esple X“ in Langenenslingen: Aufstellungsbeschluss; Baugesuche; Vergaben: Erwerb eines Aufsitzrasenmähers für den Gemeindebauhof sowie Auftragserteilung für das Bauleitplanverfahren zur Erweiterung des Gewerbegebiets „Esple X“ in Langenenslingen; Antrag auf Erteilung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser in Ittenhausen; Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Verschiedenes; Anfragen der Räte.