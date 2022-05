Langenenslinger Räte treffen sich

Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats Langenenslingen findet am Montag, 23. Mai, im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Errichtung einer Windkraftanlage auf Gemarkung Veringenstadt, Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/2023, Einberufung der agdgenossenschaftsversammlung, Baugesuche, Malerarbeiten am Rathaus und Feuerwehrgebäude in Emerfeld, Kanalreinigung- und TV-Inspektion in den Ortsteilen Egelfingen und Emerfeld sowie die Sanierung von Feldwegen. Los geht’s aber mit Anfragen der Zuhörer.