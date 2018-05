Langenenslinger bereiten sportliches Wochenende vor

Der SV Langenenslingen stellt den Sport rund um den Fußball in den Vordergrund. Am Wochenende, 15. und 16. Juni, wird das 3. Langenenslinger Sportwochenende, bei dem viele Jugendspieler zum Einsatz kommen, veranstaltet. Abgeschlossen wird die Veranstaltung durch den Saisonabschluss aller Jugendmannschaften am 17. Juni.

Los geht das Sportwochenende mit dem Elfmeterturnier für Jedermann. Mitmachen kann jeder. Der Verein denkt dabei an Vereine, Freizeitgruppen, Stammtische, Firmen und Behörden. Die Mannschaft muss aus mindestens fünf Spielern inklusive Torwart bestehen. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Für die drei besten Mannschaften gibt es Preise zu gewinnen. Platz eins bekommt ein Spanferkel und 30 Liter Bier, auf Platz zwei wartet freier Eintritt mit zwölf Maß Bier und sechs halbe Hähnchen beim Langenenslinger Oktoberfest. Für die Drittplatzierten gibt es sechs Maß Bier und sechs halbe Hähnchen beim Oktoberfest.

Am Samstag treten ab 9 Uhr die F-Jugend und Bambini zu ihrem Spieltag an. Am Nachmittag spielt um 14.15 Uhr die D-Jugend des SVL gegen SGM Buchau/Kanzach; um 15.30 Uhr die C-Jugend des SVL gegen VFL Munderkingen; um 17 Uhr die A-Jugend des SVL gegen SGM Seekirch/Attenweiler; um 17 Uhr ist das AH Qualifikationsturnier der Bezirksmeisterschaft und um 18.30 Uhr beginnt das Damenturnier auf Kleinfeld (7er).

Um 18 Uhr beginnt das Menschenkicker-Turnier. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Die Mannschaft muss mindestens aus fünf Spielern bestehen. Es winken Geld- und Sachpreise.