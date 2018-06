Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist für die Kandidaten um den Bürgermeisterposten in Langenenslingen. Bis 18 Uhr hatten vier Bewerber ihre Unterlagen abgegeben. Neben Timo Höhn aus Horb am Neckar und Andreas Schneider aus Langenenslingen haben sich außerdem Andreas Gerhard Dietz aus Langenenslingen und Hans-Jörg Nordmeyer aus Heubach bei Göppingen beworben. Ein fünfter Kandidat hat am Montag seine Bewerbung wieder zurückgezogen.

Am kommenden Mittwoch, um 19 Uhr, wird der Gemeindewahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung zusammentreten, um über die Zulassung der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 8. März zu befinden. Nach einer ersten Sichtung der Unterlagen der Bewerber habe er aber keine fehlenden Bescheinigungen zu beanstanden gehabt, sagte Bürgermeister Werner Gebele, der Vorsitzender des Ausschusses ist. Er geht davon aus, dass alle vier Bewerber zur Wahl zugelassen werden.

Neben Timo Höhn aus Horb am Neckar und dem Langenenslinger Andreas Schneider haben sich zwei weitere Kandidaten gefunden. Andreas Gerhard Dietz aus Langenenslingen hatte bereits vor acht Jahren gegen Gebele kandidiert. Der 53-jährige Bürgermeisterkandidat ist gelernter Metallbautechniker und stammt gebürtig aus Memmingen. Bei der Wahl vor acht Jahren hatte Dietz 18 Prozent der Stimmen bekommen.

Der vierte Bewerber kommt aus Heubach bei Göppingen. Hans-Jörg Nordmeyer geht für die Nein-Partei ins Rennen. In der Region ist er kein ganz Unbekannter. Zuletzt kandidierte er bei der Bürgermeisterwahl in Ertingen im Februar 2014. Die Nein-Partei wirbt damit, dass sie dafür sorgen will, dass allen Menschen in Deutschland eine Wahlalternative zur Verfügung steht. Jeder Bürger solle das Recht haben, bei den Bürgermeisterwahlen „Nein“ zu allen Kandidaten zu sagen.

Die offizielle Kandidatenvorstellung in der Gemeinde Langenenslingen ist am Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle.