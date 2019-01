Um Kindern unter 2,5 Jahren Betreuungsmöglichkeiten zu geben, hatte die Gemeinde Langenenslingen bisher eine vertragliche Regelung mit der Kinderkrippe „Spatzennest“. Die Betreiberin hat zum 31. August den Vertrag mit der Gemeinde aus persönlichen Gründen gekündigt. Der Gemeinderat diskutierte in der jüngsten Sitzung den Planentwurf für den Neubau einer Krippe und beauftragte die Verwaltung, das Baugesuch auf den Weg zu bringen, denn die Zeit drängt.

„Wir haben sehr intensive Wochen hinter uns“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider. Gemeinsam mit Architekt Guido Vogel hatte die Verwaltung eine Planung für den Bau einer zweigruppigen Kinderkrippe erarbeitet. Ein separater Neubau hätte über eine Million Euro gekostet, was für die Gemeinde nicht in Frage kam. In der Planung wurden nun die Wohnungen beim Kindergarten integriert. Eine Gruppe der Krippe wird dabei im bestehenden Wohntrakt untergebracht, die zweite Gruppe in einem neuen Anbau. Der Planentwurf sei auch bereits mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KJVS) abgestimmt. Er habe sein grundsätzliches Okay gegeben, sagte Schneider.

Schneider erklärte den Gemeinderäten die Pläne im Detail. Die bisherige Unterkellerung bleibe wie gehabt, lediglich der außenliegende Abgang werde entfernt. Im Bereich des Erdgeschosses werde das neu gestaltete Foyer künftig von Kindergarten und Krippe gemeinsam genutzt. Von dort werde ein Durchbruch zur Wohnung gemacht. In der zweigruppigen Kinderkrippe wird es künftig zwei Gruppenräume, zwei Schlafräume, WCs und Wickelraum, ein Materiallager und einen Werkraum geben. Pro Kind wird mit drei Quadratmetern im Gruppenraum und 1,5 Quadratmetern im Schlafraum gerechnet. Die Größe der beiden Gruppenräume wäre ausreichend für 24 Kinder.

Suche nach Übergangslösung

Die Schlafräume sollten möglichst mit einer Tür mit dem Gruppenraum verbunden oder nicht weit entfernt von der Tür des Gruppenraumes sein. Die Kinder der Krippe haben künftig einen überdachten Außenbereich und eine umzäunte Spielwiese. Mit der Fertigstellung des Neubaus rechnet Bürgermeister Schneider frühestens in eineinhalb Jahren. „Vielleicht auch in zwei Jahren, sagt er. Momentan sei die Verwaltung dabei eine Übergangslösung zu finden, denn die Betreiberin des „Spatzennests“ hört Ende August auf. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie der Schwäbischen Zeitung gegenüber sagte.

Laut den Zahlen vom November 2018 müsste ab 1. September für acht Kinder eine Betreuung gefunden werden, bis die neue Krippe fertig sei, so Schneider. Nach ersten Schätzungen wird die Krippe etwa 635 000 Euro kosten. Allerdings könnte sich das durch die derzeitigen Baupreise auch noch verändern.

Die Gemeinderatsmitglieder hatten einige Anregungen und Änderungsvorschläge bezüglich der Türen und Fenster. Auch sollte die Planung mit der Kindergartenleitung und dem Personal noch besprochen werden. Nach den Gesprächen mit dem KVJS und dem Gesundheitsamt will die Verwaltung der Kindergartenleitung die Planung erläutern, um dann das Baugesuch auf dieser Grundlage einreichen zu können. „Die Zeit drängt“, sagte Bürgermeister Schneider. Sofern es durch die Gespräche keine gravierenden Änderungen gebe, solle das Baugesuch so auf den Weg gebracht werden. Der Gemeinderat gab seine Zustimmung dazu.