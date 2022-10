Landfrauen veranstalten Fastenwoche

Der Landfrauenverband bietet ein Woche begleitetes Heilfasten an. Gefastet wird von Montag, 14. bis Freitag, 24. November. Los geht es mit einem sogenannten Entschlackungstag, an dem der Magen auf das Nichtstun vorbereitet wird. Danach stehen nur noch Wasser, Tee, Saft oder Gemüsebrühe auf dem Speiseplan. Bei mehrmaligen Treffen können sich die Fastenenden austauschen und erhalten viele Informationen über unterschiedliche Gesundheitsthemen. Für das Wohlbefinden kommen Entspannungstechniken, kleine Massagen und ähnliches zum Einsatz. Die Fastenwoche ist sowohl für Erstfastende als auch für erfahrene Fastende geeignet. Der Kurs findet in Begleitung von Heilpraktikerin Karoline Renner statt.

Vorab findet ein unverbindlicher Informationsabend am Montag 7. November, um 19 Uhr im Gebäude in der Au 8 in Langenenslingen statt. Der Unkostenbeitrag liegt bei 5 Euro. Anmeldung bis zum 4. November bei Silvia Käppeler, Telefon 07376 /1325, oder Sonja Berner, Telefon 07376/ 1705.