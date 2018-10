Am Montag, 8. Oktober, findet in der Pfarrkirche St. Martin in Inneringen eine feierliche Erntedankandacht statt. Hierzu laden der Landfrauenverband sowie der Landfrauenchor Biberach-Sigmaringen herzlich ein. Der Chor wird die Dankandacht musikalisch mitgestalten. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss an die Feier besteht die Möglichkeit, im „Haus der Begegnung“ (direkt neben der Kirche) gemütlich beisammen zu sitzen.

Foto: privat