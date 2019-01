In der Jakobuskirche in Dürrenwaldstetten kann die große Krippenlandschaft mit den Figuren der italienischen Künstlerfamilie Tripi noch bis Lichtmess (2. Februar) täglich von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am kommenden Sonntag, 6. Januar, ist der Männergesangsverein aus Laiz zu Gast und singt in der Kirche. Anschließend werden Josef Hölz und Norbert Spoth von den Dürrenwaldstetter Krippenfreunden die Landschaft und ihre etwa 150 Figuren den Besuchern erklären.