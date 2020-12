Längere Öffnungszeiten im Kindergarten Andelfingen

Ende 2016 stand der Kindergarten in Andelfingen auf der Kippe. Seither hat sich die Belegung deutlich zum Besseren gewendet. Daher werden nun auch die Öffnungszeiten erweitert. Ab 1. April soll der Kindergarten zusätzlich an zwei Nachmittagen öffnen. Dies hat der Gemeinderat Langenenslingen in der jüngsten Sitzung entschieden. Der Antrag auf Ausweitung der Öffnungszeiten kam vom Elternbeirat des Kindergartens Andelfingen.

Seit März 2016 ist der Kindergarten in Andelfingen nur morgens von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Damals war die Auslastung am Nachmittag so gering, dass der Kindergarten nachmittags geschlossen wurde. Bei Bedarf konnten die Andelfinger Eltern das Betreuungsangebot in Langenenslingen nutzen.

Vollauslastung wird erwartet

Doch die Situation hat sich geändert: So sei im laufenden Jahr nach aktuellem Stand von einer Vollauslastung auszugehen, informierte die Verwaltung den Gemeinderat. Deshalb haben die Eltern sich an die Verwaltung mit der Bitte um Ausweitung der Öffnungszeiten gewandt. Beantragt wurde, dass der Kindergarten an zwei Tagen auch nachmittags zwei Stunden geöffnet haben soll. Der Ortschaftsrat hat diesem Antrag bereits entsprochen. Nun auch der Gemeinderat. Aufgrund der Corona- und der Personalsituation soll die Nachmittagsöffnung ab 1. April erfolgen. An welchen Tagen geöffnet wird, legt die Kindergartenleitung in Abstimmung mit der Verwaltung und den Eltern fest.

Um diese Nachmittagsöffnungszeiten personell abdecken zu können und auch um Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie die Leitungszeit sicherstellen zu können, wird der Personalschlüssel aufgestockt. Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens sind bereit, ihren Beschäftigungsumfang um 20 Prozent aufzustocken, um die Nachmittage abdecken zu können. Zudem wird eine 30 Prozent-Kraft als Vertretung gesucht. Die jährlichen Mehrkosten durch die Aufstockung um 50 Prozent betrage für die Gemeinde rund 30000 Euro. Dem stimmte der Gemeinderat ebenfalls einhellig zu. Allerdings mit einer Maßgabe: Die Leitungsfreistellung werde – analog zu Wilflingen – grundsätzlich nur solange gewährt, wie die Finanzierungsmittel durch das Land bereitgestellt werden.

Keine durchgängige Betreuung in der Krippe

Nicht entsprochen wurde hingegen vom Gemeinderat (bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung) einem anderen Wunsch: Die Andelfinger Eltern hatten beantragt, dass Kleinkinder bis zu ihrem Wechsel in den Kindergarten Andelfingen (Vollendung drittes Lebensjahr) durchweg in der Krippe betreut werden und nicht noch für wenige Monate in die Käfergruppe im Kindergarten Langenenslingen wechseln müssen. Doch aus Gründen der Gleichbehandlung lehne dies die Verwaltung ab, so Bürgermeister Andreas Schneider. Dies wurde den Eltern auch bereits im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Zusammenhang mit der Neueröffnung der Krippe mitgeteilt.