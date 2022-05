Krönung der neuen Waldkönigin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da die achte baden-württembergische Waldkönigin Eva-Maria Speidel aus Ohnhülben kommt, fand die Übergabe der Krone am 6. Mai in der Gemeinde Langenenslingen, genauer gesagt im Schloss in Wilflingen statt. Das Stauffenberg’sche Schloss sowie der Schlosshof bildeten das passende Ambiente für die Feierlichkeiten. Und auch bei den Kindern des Wilflinger Kindergartens St. Josef stand diese Veranstaltung auf dem Wochenplan. Nach Monaten der coronabedingten Einschränkungen war die Vorfreude deshalb groß.

Vor den Augen der geladenen Gäste erfolgte die offizielle Weitergabe der Krone durch die bisherige Waldkönigin, Johanna Eich, in der Bibliothek des Schlosses. Anschließend durften die Kindergartenkinder die Feier mitgestalten. Mit einem eigens für diesen Anlass gefertigten Gedicht wünschten die Kinder Eva-Maria Speidel „ein gutes Händle für ihr Tun im schöna Schwobaländle“. Außerdem führten die Kinder ein Lied über das Leben im Wald auf und schlüpften dabei in die Rolle von Waldbewohnern wie Dachs, Specht, Fuchs, Igel und Mücke.

Gestärkt mit Brezeln und Getränken ging es im Anschluss an die Feierlichkeiten für die mittleren und großen Kinder gemeinsam mit den Ehrengästen in den Stauffenberg’schen Wald zum Schatzberg. Dort durften die Kinder nach einem weiteren Liedvortrag mit ihren kleinen Gießkannen die frisch gepflanzte Elsbeere mit Wasser versorgen und so dazu beitragen, dass dieser bei uns eher seltene Laubbaum hoffentlich gut und schnell wachsen kann. Voller neuer und interessanter Eindrücke endete dieser besondere Vormittag für die Kinder.

Von allen Seiten erhielt der Kindergarten viel Lob für seinen gelungenen Auftritt. Den Erzieherinnen gilt ein besonderer Dank für die Vorbereitung. Die Darbietungen hätten passender nicht sein können.