Der letzte kameralistische Haushalt der Gemeinde Langenenslingen ist zugleich auch derjenige mit dem höchsten Volumen in der Geschichte der Gemeinde. Am Montagabend haben die Gemeinderäte den Haushaltsplan für 2019 mit einem Volumen von zirka 14,3 Millionen Euro beschlossen, davon fallen auf den Verwaltungshaushalt, 9,9 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt 4,4 Millionen Euro. Investiert wird in Tief- und Hochbau, unter anderem in den Bau einer Kinderkrippe, und in Vermögenserwerb. Steuern müssen nicht angehoben werden, auch auf die Aufnahme eines Darlehens kann verzichtet werden. Allerdings müssen aus den Rücklagen 1,56 Millionen Euro entnommen werden.

Ab 2020 müssen die Gemeindehaushalte doppisch geführt werden, was nicht unbedingt einfacher werde, sagte Bürgermeister Andreas Schneider. Der letzte Haushalt in der gewohnten Form war ein umfassendes Werk, das den Gemeinderäten von Kämmerer Bernhard Mayer erläutert wurde. Das hohe Haushaltsvolumen sei vor allem darauf zurückzuführen, dass der Investitionshaushalt mit nahezu 4,4 Millionen Euro ein Rekordvolumen aufweise, so Mayer. Verantwortlich hierfür ist vor allem die umfangreiche Erschließung des Baugebiets „Stucken“ in Langenenslingen mit Gesamtkosten von 2,24 Millionen Euro. Weitere Tiefbaumaßnahmen sind die Erschließung des Gewerbegebiets „Altheimer Straße“ in Andelfingen, der weitere Ausbau des Breitbandnetzes zusammen mit der Gaserschließung in Langenenslingen, Andelfingen und Wilflingen. 60 000 Euro hat die Verwaltung für die Planungen des FTTC-Ausbaus in Billafingen, Egelfingen und Emerfeld eingeplant. Dies sei zwingend notwendig, um dann entsprechende Förderanträge zu stellen. Überlegt wird derzeit noch, ob der FTTC-Ausbau über die BLS von der Gemeinde oder über den Landkreis Biberach vorgenommen wird.

Etwa eine halbe Million Euro fließt in den Hochbau. Dazu gehören die Schlussfinanzierung des Feuerwehrgebäudes in Ittenhausen und der Neubau der Kinderkrippe. Zum Vermögenserwerb mit 540000 Euro zählen die Anschaffung einer neuen PC-Ausrüstung für die Verwaltung und die Grundschule, die Schlussfinanzierung des Tragkraftspritzenfahrzeugs für Ittenhausen, der Kauf eines Kastenwagens für den Bauhof, der Grunderwerb zur Wohnbebauung und Erwerb von Grundstücken.

Bessere Finanzausstattung

Der Verwaltungshaushalt 2019 gestalte sich im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung weitaus freundlicher als im Vorjahr, sagte Mayer. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um rund 125 000 Euro. Ebenso gibt es eine um 642 000 Euro höhere Finanzzuweisung als 2018. Auch bei der Gewerbesteuer zeichnet sich eine Steigerung ab. In der Summe stehen der Gemeinde rund 883 000 Euro mehr an Steuern und Zuweisungen zu. Da gleichzeitig infolge der niedrigen Steuerkraft aus dem Jahr 2017 etwa 271 000 Euro weniger Umlage gezahlt werden muss, ergibt sich eine Verbesserung der Finanzausstattung von rund 1,15 Millionen Euro.

Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen werden benötigt, um die Ausgabensteigerungen in diesem Jahr auszugleichen. Die Personalkosten liegen um 70 000 Euro höher als im vergangenen Jahr. Mit höheren Ausgaben von zirka 100 000 Euro rechnet die Verwaltung bei der Unterhaltung von Gemeindegebäuden, durch die Fortschreibung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen, Erweiterung des Bebauungsplans „Herdwegäcker“ in Wilflingen sowie die Ausweisung eines Baugebietes in Ittenhausen. Gleichzeitig verringert sich beim Gemeindewald wegen Sturm- und Borkenkäferholz der Einnahmenüberschuss auf nur noch 123 000 Euro. Positiv ist seit Jahren, dass infolge der geringen Verschuldung lediglich eine Zinsbelastung von jährlich rund 16 000 Euro anfällt.

Mayer blickte auf das Jahr 2018 zurück, mit dem man „mehr als zufrieden“ gewesen sei, so dass die planerische Rücklagenentnahme nicht in vollem Umgfang in Anspruch genommen werden musste.

Kennzahlen des Haushaltsentwurfs für 2019

Gesamthaushaltsvolumen: 14,3 Millionen Euro (2018: 12,2 Millionen Euro)

Verwaltungshaushalt: 9,9 Millionen Euro (2018: 9 Millionen Euro)

Vermögenshaushalt: 4,4 Millionen Euro (2018: 3,2 Millionen Euro)

Planerische Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt: 1,25 Millionen Euro (2018: 0,25 Millionen Euro)

Geplante Kreditaufnahmen: keine (2018: keine)

Entnahme von Rücklagen: 1,56 Millionen Euro (2018: 2,02 Millionen Euro)

Rücklagen zu Beginn 2019: 4,17 Millionen Euro (2018: 6,19 Millionen Euro)

Geplanter Rücklagenstand Ende 2019: 2,61 Millionen Euro (2018: 4,17 Millionen Euro)