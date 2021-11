Kirchengemeinderäte rufen zur Impfung auf

Die Kirchengemeinderäte der katholischen Seelsorgeeinheit Langenenslingen haben sich in Heiligkreuztal zu ihrem Tag der Räte getroffen. Dabei ging es um die Verantwortung der Gemeinde und ihren gewählten Vertretern in Bezug auf die Gemeindeleitung. Aus dieser Verantwortung heraus verabschiedeten die anwesenden Mitglieder der Kirchengemeinderäte die sogenannte Heiligkreuztaler Erklärung.

Miteinander in den Gemeinden schützen

Darin heißt es: „Gerade angesichts der schwierigen Pandemielage wollen wir uns als Christinnen und Christen gegenseitig in der Kirche beistehen.“ Nur durch eine „größere Zahl der Impfungen“ könne ein vierter Lockdown letztlich vermieden werden. So könnten „das Miteinander in unseren Gemeinden und Verbänden, die gemeinsam gefeierte Lithurgie“ als „Kostbarkeiten“ geschützt werden. Eine Impfung gegen Corona – sofern keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprächen – sei aber auch eine „moralische Verpflichtung“, argumentieren die Kirchengemeinderäte: „Wir tragen nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch dem Nächsten gegenüber.“

Herstellung der Vakzine „moralisch akzeptabel“

Wer ethische Bedenken bezüglich der Herstellung des Impfstoffs haben, empfehlen die Kirchengemeinderäte die Ausführungen der römischen Glaubenskongregation in der ‚Note über die Moralität des Gebrauchs einiger Impfungen gegen Covid 19‘. Darin wird die Herstellung der Vakzine aus Zelllinien von Gewebe, die auf zwei Abtreibungen des vergangenen Jahrhunderts zurückgehen, als ‚moralisch akzeptabel‘ bewertet.