In der Turn- und Festhalle Langenenslingen trifft sich der Gemeinderat am Montag, 21. September, ab 19.30 Uhr zur öffentlichen Sitzung. Die Tagesordnung: Anfragen der Zuhörer; Feststellung der Jahresrechnung 2019; Festlegung des Bauplatzpreises im Baugebiet „Strangeläcker II - 1. Teiländerung“; Anpassung der Elternbeiträge in den Kindergärten Langenenslingen und Andelfingen: Änderung der Kindergartenordnung der Gemeinde Langenenslingen; verschiedene Baugesuche (darunter der Neubau eines 40-Meter-Stahlgittermasts mit zwei Plattformen und Outdoortechnik auf Fundamentplatte im Langenenslinger Gewann „Fischäcker“, die Errichtung von Werbeanlagen in der Montfortstraße 1, Langenenslingen, und Erweiterung des landwirtschaftlichen Maschinen- und Geräteschuppens als Heu- und Getreidelager im Egelfinger Gewann „Veringer Äcker“); Vergaben; Breitbanderschließung im Neubaugebiet „Strangeläcker“, Bauabschnitt III im Ortsteil Andelfingen mit Erstellen von Lichtmasten und Montage von LED-Beleuchtung in den Baugebieten „Stucken“, „Strangeläcker“ BA III und „Kurz-Geländ-Weg“; Bekanntgabe der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Verschiedenes; Anfragen der Gemeinderäte.