Kindergarten auf der Spur des Wassers

Im Kindergarten St. Josef in Wilflingen dreht sich derzeit vieles um das Thema „Wasser“. Deshalb wurde der monatliche Wald- und Wiesentag dazu genutzt, den Weg des Wassers von der Quelle bis in die Wohnhäuser zu verfolgen.

Robert Münch, Wassermeister der Gemeinde Langenenslingen, öffnete den Kindern hierzu extra die Tür zur Pumpstation in den Seewiesen und erläuterte, wie das Grundwasser an die Oberfläche gelangt. Anschließend wird es zum Hochbehälter beim Schützenhaus gepumpt, bevor es in den Wasserhähnen der Gebäude ankommt und genutzt werden kann. Ein sehr langer Weg, den die Kinder bei sommerlichen Temperaturen dankenswerterweise mit Traktor und Anhänger von Josef Reck zurücklegen konnten.

Auch den Hochbehälter durften die Kinder gemeinsam mit Münch besichtigen und erstaunt feststellen, wie sauber und kalt das Wasser dort ist.