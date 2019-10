Kinder genießen tolle Show mit 120 Pferden

Von Stephan Bischof

Im Sommer feierte der FV Bad Waldsee seinen 100. Geburtstag – unter anderem mit dem Spiel der Fupa-Auswahl gegen den Oberligisten FV Ravensburg und dem Schussenpokal. Nach acht Spielen in der neuen Saison liegt Bad Waldsee aber nur auf einem enttäuschenden sechsten Rang in der Fußball-Kreisliga B II. In Feierlaune ist deshalb niemand beim einstigen Bezirks- und Landesligisten. „Wir haben viele Probleme, diese gilt es nun anzugehen“, sagt die Vorsitzende Regina Cengel, die den Verein seit Kindestagen kennt und somit auch die erfolgreichen Jahre ...