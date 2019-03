Im Nachbarlandkreis Sigmaringen ist geplant sechs Windräder zu bauen. Die Langenenslinger Teilorte Egelfingen und Wilflingen grenzen an mögliche Standorte an. Im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung wurde der Langenenslinger Gemeinderat um Stellungnahme für die Fortschreibung des Teilflächennutzungsplans gebeten. Die Mehrheit des Langenenslinger Rat hatte keine Einwendungen.

Der Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ des Gemeindeverwaltungsverbands Sigmaringen verfolgt das Ziel, durch die Ausweisung von Konzentrationszonen die planerischen Voraussetzungen zur Zulassung von Windrädern zu steuern. Bei der Standortfindung wurden mit einem Planungskonzept mögliche Standorte ermittelt. Hierbei wurde nördlich von Bingen eine Potenzialfläche angelegt. Das Langenenslinger Gebiet grenzt an diese Fläche unmittelbar an. „Insbesondere Egelfingen und Wilflingen sind tangiert“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider.

Aus Sicht der Verwaltung hat der Verwaltungsverband Sigmaringen die Flächen transparent und nachvollziehbar entwickelt. Auch sei die Gemeinde Langenenslingen von Anfang an in das Verfahren eingebunden gewesen. So sollen statt der rechtlich geforderten 700 Meter Abstand zu zusammenhängenden Siedlungsgebieten Abstände von mindestens 1700 Metern eingehalten werden. Diese Abstandregelung soll auch für Siedlungen außerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands Sigmaringen gelten. Zur Ortslage in Egelfingen dürfte der Abstand sogar noch größer sein. dadurch sollten die Auswirkungen auf die Wohnbebauung auf ein Minimum reduziert werden, so die Verwaltung.

Die Verwaltung schlug vor, keine Einwendungen zu erheben. Die Mehrheit des Rates hatte, bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung, keine Einwendungen, allerdings ein paar Fragen. Da Wilflingen etwas in der Senke liege, fragte Gemeinderat Joachim Unger nach der Sichtbarkeit der Windräder. Man werde sie schon sehen, so Bürgermeister Schneider, geplant sei eine Nabenhöhe von 159 Metern. Die Landschaft werde sich mit der Energiewende verändern. Gemeinderätin Petra Fichtl hatte sich intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt. Sie lobte die Transparenz, mit der der Gemeindeverwaltungsverband an das Thema herangehe, wie die Bürger eingebunden würden. Aufgefallen war ihr auf der Homepage, dass von zunächst sechs Windrädern die Rede sei. Ob noch mehr geplant seien? Es seien drei auf Bingener Gebiet und drei im Gebiet der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern geplant. Allerdings gebe es eine Option auf zwei oder drei weitere Windräder. Das sei aber noch nicht spruchreif, sagte Schneider.