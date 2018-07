Kein Dorffest ohne Gottesdienst

Fünf Jahre lang hat Alexandra Sekne als Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Langenenslingen gearbeitet. Zum Ende des Monats verlässt sie Wilflingen. Gemeinsam mit den Menschen der Seelsorgeeinheit will sie ihren Abschied am 26. Juli feiern – mit einem Abschiedsgottesdienst und anschließendem Treffen im Pfarrgarten.

„Das war die längste Zeit, die ich in einer Gemeinde war“, blickt Alexandra Sekne auf die vergangenen Jahre zurück. Sonst habe sie nach drei oder vier Jahren die Stelle gewechselt. So hat sie in all den Jahren als Pastoralreferentin viel von Deutschland gesehen, arbeitete mit vielen Pfarrern zusammen und lernte deren unterschiedliche Arbeitsweisen kennen. Als sie vor fünf Jahren dann in der Seelsorgeeinheit in Langenenslingen als Pastoralreferentin begann und in Wilflingen ins Pfarrhaus einzog, fühlte die 48-Jährige, dass sie angekommen war. Das Schwabenländle sei ähnlich ihrer slowenischen Heimat. „Grün, hügelig und katholisch“, sagt Sekne.

Dass die Schwaben kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, was sie denken, erfuhr sie recht früh. Das gefiel ihr, denn dieser Menschenschlag entspreche auch ihrem Naturell. Auch wenn sie am Anfang ob des manchmal herben Charmes der Älbler schlucken musste. „Gut, dass Sie hier sind. Aber Sie waren nicht unsere erste Wahl“, erinnert sie sich an eine Begrüßung aus der Anfangszeit. Sekne muss herzlich lachen, als sie davon erzählt.

Tolle, neue Erfahrungen

In ihrer Arbeit als Pastoralreferentin konnte sie sich in vielem ausprobieren, sagt sie. Dafür sei sie ihrem Chef Pfarrer Klaus Sanke dankbar, verhehlt allerdings nicht, dass sie zwei auch manche Meinungsverschiedenheit austragen mussten. In ihrer Zeit als Pastoralreferentin organisierte Sekne Ministrantenausflüge und das erste Mini-Treffen in der Seelsorgeeinheit. Sie brachte alle Sternsinger nach der Sternsinger-Aktion zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Gerne hätte sie noch eine ganz andere Art der Firmvorbereitung ausprobiert. Mit den Firmlingen wollte sie eine Woche auf Wallfahrt gehen – mit Übernachtungen in Scheunen, ohne Handy, dafür mit Gesprächen über Gott und die Welt. Für die Umsetzung des Projekts fehlt leider die Zeit. Dafür war die Weltgebetstage der Frauen für sie eine tolle, neue Erfahrung. In jeder Gemeinde werde ein bisschen anders gefeiert. Diese Individualität freute sie. Sekne engagierte sich außerdem in der Seniorenarbeit, leitete Wortgottesdienstfeiern und Beerdigungen.

„In der Zeit in der Seelsorgeeinheit bin ich menschlich sehr gereift“, sagt sie dankbar für die Erlebnisse. Die Zusammenarbeit in der Kirchengemeinde habe hervorragend geklappt. Auch der gelebte Glaube sei in Oberschwaben allgegenwärtig. „Kein Dorffest ohne Gottesdienst“, sagt sie. Gerne erinnert sie sich auch an die Frauen, die jeden Dienstagabend, ohne Ausnahme, den Rosenkranz beten. Das ist für sie gelebte Tradition im tiefen Glauben an Gott. Die Besuche im Seniorenheim, die Schicksale der Menschen und die Beerdigungen sind ihr sehr nahe gegangen. Leider machte der Pastoralreferentin ihre Gesundheit so zu schaffen, dass sie künftig nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann. Oberschwaben als Heimat bleibt sie allerdings treu. Sekne zieht nach Ravensburg-Berg und will sich beruflich neu orientieren.

Zurzeit ist sie am Packen, denn der Umzug ist für den 27. Juli geplant. Am Abend zuvor will sie sich verabschieden. Der Abschiedsgottesdienst beginnt um 18.30 Uhr, anschließend würde sie sich freuen, wenn die Menschen aus der Seelsorgeeinheit in den Pfarrgarten kämen.