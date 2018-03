Kapelle startet in ihr Jubiläumsjahr

Mit einem musikalischen Leckerbissen startet die Kapelle „Frank Metzger und Die Jungen Böhmischen" in ihr Jubiläumsjahr am Samstag, 10. März, um 20 Uhr in der Laucherthalle in Hettingen. Die Konzerte der Kapelle stehen ganz im Zeichen der böhmischen Blasmusik, wenn Frank Metzger und seine Instrumentalisten ihre Blasmusik auf der Bühne ausleben.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Metzger ein temperamentvoller und erfahrener Dirigent ist, der mit viel Körpereinsatz, Leidenschaft und hoher Musikalität seine Jungen Böhmischen leitet. Außerdem stellt er hohe musikalische Ansprüche an seine Ausnahmemusiker und legt dabei großen Wert auf Feinheiten wie souveränen Ausdruck, explizite Dynamik und perfekte Stilistik. Der Kapellmeister formte „Die Jungen Böhmischen“ in den vergangenen zehn Jahren zu einem Orchester der Extraklasse.

Die lockere offene Art der Musiker, das abwechslungsreiche Repertoire, die Gesangseinlagen, die Solisten und die musikalische Qualität in Verbindung mit der Moderation, machen jedes Konzert zu etwas ganz Besonderem. Der Sound und die große Liebe zur böhmischen Blasmusik sind nicht umsonst bei jedem einzelnen Takt zu hören und zu spüren, wenn die 24 Musiker ein „böhmisches Feuerwerk“ zelebrieren und der böhmischen Blasmusik ihre eigene Note geben.

Ständig kommen neue Stücke und Arrangements als Ergänzung zu bekannten Titeln von Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten dazu. Ein weiteres Fundament des Erfolgs sind viele auf die Kapelle zugeschnittene Eigenkompositionen, bei denen der Funke schnell auf das Publikum überspringt. Sie gehören inzwischen bei anderen Musikvereinen zum Bestandteil des Repertoires. Ein bedeutungsvoller Sockel sind Live-Auftritte im Radio und Fernsehen.

Karten für das Saisoneröffnungskonzert sind im Vorverkauf für acht Euro bei Landhandel Stauß in Inneringen, bei der Bäckerei Stauß in Hettingen sowie bei allen Musikern der ,,Jungen Böhmischen‘‘ und des Musikvereins Inneringen erhältlich. Weiter können Karten per Telefon unter Telefon unter 07376/8769205 oder per Mail unter frank.metzger@die-jungen-boehmischen.de bestellt werden. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.