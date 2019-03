Die Langenenslinger Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai stehen fest. Für die Bürgerliste haben sich drei Frauen und 13 Männer aufstellen lassen. Auf der „Neuen Liste“ kandidieren zwei Frauen und zehn Männer. Für Andelfingen konnten lange Zeit keine Kandidaten gefunden werden. Nun stellen sich fünf Bürger zur Wahl.

Bereits vor einer Woche hatte die „Neue Liste“ ihre Nominierungsversammlun. Zwei Frauen und zehn Männer haben sich aufstellen lassen. Für Langenenslingen kandidieren die bisherigen Gemeinderäte Tobias Lehmann, Rene Rexin und Thomas Traub erneut. Neu sind die Kandidaten Alexander Maurer und Markus Rieger. Weiter kandidiert Andreas Vollmer wieder, der von 2009 bis 2014 dem Gemeinderat angehörte, und Volker Diekmann, der sich erneut der Wahl stellt. Für Andelfingen wartet die „Neue Liste“ mit vier Kandidaten auf: Ben Niemayer, Berthold Rieger, Tina Weiß und Joachim Wild. Außerdem stellt die „Neue Liste“ für Ittenhausen die Kandidatin Sabine Reiser. Es sei nicht einfach gewesen, Kandidaten zu finden, sagt Rene Rexin für die „Neue Liste“. Man sei froh drum, jemanden gefunden zu haben und dankbar dafür, das sich Bürger aufstellen ließen.

Am 27. März hatte die Bürgerliste ihre Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl. Joachim Beller, Andreas Dressler, Petra Fichtl und Christof Fisel gehören dem aktuellen Gemeinderat für die Bürgerliste für Langenenslingen an und wollen sich auch am 26. Mai wieder zur Wahl stellen. Neu aufstellen lassen sich Christoph Anliker und Michael Waldraff. Caroline Ludwig hatte sich bereit 2014 beworben und wurde damals knapp nicht gewählt. Auch sie stellt sich der erneuten Wahl.

Für den Teilort Andelfingen konnte die Bürgerliste keine Kandidaten akquirieren. Deshalb stellt sich Rosemarie Schneider wieder zur Verfügung. Das sei von ihr von Anfang an für diese Konstellation so zugesichert gewesen, sagt Gemeinderat Christof Fisel. Weitere Kandidaten für die Teilorte sind: Lothar Miller (Billafingen), Stefan Schmid (Dürrenwaldstetten), Ulrich Neuburger (Egelfingen), Fabian Gairing (Ittenhausen), Michael Kempter und Joachim Unger (beide Wilflingen). Neu aufstellen lassen sich Werner Schmid für Friedingen und Johannes Fisel für Emerfeld. „Es ist erfreulich, dass von den momentan 14 Mandatsträgern der Bürgerliste elf erneut kandidieren“, sagte Fisel. Dies wertet er als Zeichen eines vertrauensvollen Miteinanders im bisherigen Gremium.