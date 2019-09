Die Juice Cocker Band tritt am Freitag, 6. September, in der Kulturscheune auf dem Sandhof in Langenenslingen auf. Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro. Wenn die Juice Cocker Band (www.juicecockerband.com) die Bühne betritt, könnte man fast glauben, der legendäre Joe Cocker würde sich im Schwabenländle die Ehre geben. Mario „Juice“ Maucher kann nicht nur begnadet singen, in seiner Hommage imitiert er auch Mimik und Gestik des verstorbenen Altmeisters. Die Besetzung: Mario „Juice“ Maucher (Gesang), Franky Guitar (Gitarre und Gesang), Ralf McBrui Breimayer (Schlagzeug und Gesang) und Jo Sulz (Keyboard, Bass und Gesang).