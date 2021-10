Jugend gehört zu den Besten

Die deutschen Meisterschaften im Schießen fanden dieses Jahr unter Corona-Einschränkungen auf der Olympia-Schießanlage in München statt. Geschossen wurde an zwei Wochenenden. An beiden wussten die Starterinnen aus Egelfingen zu überzeugen.

An diesjährigen deutschen Meisterschaften nahmen etwa 6000 Schützen und Schützinnen aus dem ganzen Bundesgebiet teil und brachten fast 7000 Starts hinter sich. Drei der Teilnehmer stammen aus Egelfingen. Sie wussten mit starken Leistungen zu überzeugen. Im ersten Teil der Meisterschaften erreichte Lucie Saup in der Schülerklasse Platz 128 mit 184,7 Ringen.

Die beiden Schwestern Maren und Nina-Marie Saup erreichten mit Platz 48. beziehungsweise mit Platz 34. beide ein Top-50-Ergebnis in ihrer jeweiligen Altersklasse.

Dies gelang auch Lucie Saup beim KK3-Stellungskampf. Mit Rang 37 und 569 Ringen stand sie ihren Cousinen in nichts nach. Dass der Schießsport nicht nur Einzelkämpfer, sondern auch Teamplayer hervorbringt, zeigt das herausragende Mannschaftsergebnis in der Jugendklasse.

Das Gespann um die beiden Saup-Schwestern sowie Annabella Lotter und Sarah Geng konnte mit 1568 Ringen Platz 10 ergattern und gehört damit zu den erfolgreichsten Mannschaften der ganzen Bundesrepublik.

Auch beim zweiten Teil der Meisterschaften stachen die Egelfinger Jungschützinnen wieder mit großem Erfolg aus der Menge hervor. Mit zwei Top-20-Platzierungen krönten sie die ohnehin herausragende Gesamtdarbietung. So setzte Nina-Marie Saup mit 565 Ringen und Platz 19 in der Disziplin KK 3x20 ein weiteres Zeichen. Ihre jüngere Schwester wollte ihr nicht nach stehen und erreichte beim Drei-Stellungskampf mit Luftgewehr einen grandiosen 14 Platz mit 587 Ringen.