Jonathan Heil ist Kammer- und Innungssieger 2015

Jonathan Heil von der Schreinerei Heinz Justus in Langenenslingen hat dieses Jahr beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks im Schreinerhandwerk den ersten Platz erreicht. Als Kammersieger nahm er an dem Landeswettbewerb in Stuttgart teil.

Heils Gesellenstück wurde von der Jury „Gestaltete Gesellenstücke“ für den Wettbewerb Formgebung nominiert und anschließend in der Ausstellung „Schreiner Werke“ in Stuttgart im Haus des Handwerks ausgestellt. Die Ausstellung fand vom 11. November bis 1. Dezember statt und wurde von mehr als 4500 Interessierten besucht. Am Ende der Ausstellung wurden alle Preisträger geehrt und ausgezeichnet. Jonathan Heil wurde von der Schreinerei Justus in Langenenslingen insbesondere bei der Herstellung von hochwertigen Möbeln und Türen sowie deren Montage ausgebildet.