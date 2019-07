Jetzt ist der Weg frei: Stall mit knapp 15.000 Hühner darf gebaut werden

Auf der A96 ist am Donnerstagmorgen eine Lkw-Fahrerin tödlich verunglückt. Sie stand kurz hinter der Anschlussstelle Kißlegg in Richtung Lindau neben ihrem Lastwagen, um einen zuvor passierten Unfall mit einem Auto zu klären, als ein weiterer Lkw auf die Unfallstelle krachte. Die Fahrerin wurde von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt und starb noch an der Unfallstelle.

An der Anschlussstelle Kißlegg war es zunächst gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Lastwagen und ein Auto beteiligt waren.