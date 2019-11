Jauche in Wasserschutzzone abgelassen: Gemeinde Langenenslingen nimmt Wilflinger Brunnen vom Trinkwassernetz

Ein Landwirt hat auf einem Teil einer Wasserschutzzone in Wilflingen Gülle ausgebracht und damit erhebliche Maßnahmen der Gemeinde Langenenslingen zum Schutz des Trinkwassers in dem Teilort nach sich gezogen. Nachdem ein Bürger die Gemeindeverwaltung Ende Oktober auf den Vorfall in einer Trinkwasserschutzzone II in Wilflingen aufmerksam gemacht hatte, ergriffen das Rathaus in Langenenslingen sowie das Landratsamt am 28. Oktober erste Vorsichtsmaßnahmen: Zwei Brunnen wurden vom Trinkwassernetz genommen. Seither wird der Ort direkt von Langenenslingen mit Wasser versorgt.

Keine Gefahren für die Bevölkerung

„Zu keiner Zeit bestanden gesundheitliche Gefahren für die Einwohner Wilflingens“, sagte der Langenenslinger Bürgermeister Andreas Schneider. Das Kreisgesundheitsamt hat zudem eine Plan aufgestellt, laut dem vom 11. bis 18. November täglich eine Wasserprobe in den beiden Brunnen in Wilflingen genommen wurden. Inzwischen liegt das Ergebnis der ersten Probe vor. „Wir haben keine Verunreinigungen festgestellt“, sagte der Sprecher des Landratsamt Bernd Schwarzendorfer der „Schwäbischen Zeitung“.

Weitere Proben werden aus dem Wilflinger Brunnen genommen

Aufgrund der relativ geringen Sicker- und Fließgeschwindigkeit des Wassers mit Jauchespuren vermuten die Experten, dass es erst später zu einer tatsächlichen Verunreinigung des Wassers kommen könnte. „Deshalb werden ab dem 25. November über fünf Tage hinweg täglich Proben aus den Brunnen genommen“, erklärte Schwarzendorfer. Dann sei abzuwarten, welche Ergebnisse vorlägen. Daher bleibe auch unklar, wann Wilflingen sein Trinkwasser wieder aus den eigenen Brunnen beziehen könne. Bis auf weiteres werde die Bevölkerung des Ortes weiterhin mit sauberem Wasser aus Langenenslingen beliefert.

Ordnungswidrigkeitsverfahren droht

Indessen prüft das Landratsamt, ob es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Landwirt einleitet, der die Jauche in den Boden der Schutzzone eingebracht hat. Der Behörde kenne den Verursacher, hieß es. Die Wasserschutzzone II gilt als engeres Schutzgebiet, auf dem unter anderem Bebauung, Düngung, Tourismus, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Straßenbau verboten ist. Aus hygienischen Gründen muss von der Abgrenzungslinie der Zone eine Fließzeit von mindestens 50 Tagen bis zur Wassererfassung im Brunnen gewährleistet sein. So können krankheitserrregende Mikroorganismen vom Brunnen ferngehalten werden.