Ittenhausen sucht den oberschwäbischen Meister in der Vielseitigkeit

Auf dem Hof von Franziska und Richard Locher, der 2012 gebaut wurde, haben um die 70 Pferde ein tolles Zuhause gefunden. Verschiedene Möglichkeiten stehen den Pferdebesitzern und Vierbeinern zu Verfügung – Reithalle, Reitplatz, Longierhalle (2021), Große Koppel und bald auch ein Reiterstübchen.

Mit viel Liebe zum Detail und zahlreichen anstrengenden Arbeitsstunden wurden in den letzten Wochen eine tolle Geländestrecke mit Wassergraben, Wall, einem Graben und verschiedene Geländehindernisse fertig gestellt.

Am 21. und 22. Mai veranstaltet der RSG Birkeschbach-Ittenhausen auf dem Birkeschbachhof der Familie Locher ein Vielseitigkeitsturnier mit Meisterschaften des Pferdesportkreises (PSK) Oberschwaben in der Vielseitigkeit und Kreismeisterschaften des Landkreises Biberach. Das Programm umfasst knapp 400 Nennungen.

Olympiateilnehmer Felix Vogg aus Radolfzell wird mit drei Jungpferden teilnehmen. Felix Vogg betreibt den Reitsport als Profi. 2012 konnte er den Gesamtweltcup gewinnen. 2014 hat er für die Schweiz an den Weltreiterspielen Teilgenommen und kann sich über zahlreiche Platzierungen und Siege freuen. 2016 nahm an den Olympischen Spielen in Rio teil und ist Träger des Goldenen Reitabzeichens.

Das Programm für Samstag sieht so aus: Am Samstag finden Dressur- und Springprüfungen der Klasse E und A, sowie Jungpferdeprüfungen statt. Die Spring- und Dressurprüfungen sind dabei die ersten und zweiten Wertungsprüfungen für die PSK- und Kreismeisterschaften. Am Samstag ab 8 Uhr beginnen die Dressurprüfungen.

Der Haupttag ist dann der Sonntag: Sonntags wird es ab 9.30 Uhr spannend, da hier die Meisterschaften entschieden werden. Nach den Geländeprüfungen finden die Meisterschaftsehrungen statt. In der Mittagszeit wird noch der Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp für die jugendlichen Reiter ausgetragen.

Der Veranstalter konnte verschiedene Aussteller für das Turnier gewinnen. So wird es am Sonntag eine Landmaschinenausstellung geben und es wird Kinderschminken angeboten.