Investitionen von 3,8 Millionen Euro geplant

Ausweisung neuer Bauplätze, der Ausbau der Breitbandversorgung, Sanierung von Gemeindestraßen sowie Abwasserleitungen sind die Schwerpunkte des Investitionsplans für das kommende Jahr in der Gemeinde Langenenslingen. Zudem soll die Heizungsanlage der Turn- und Festhalle in Langenenslingen grundlegend saniert werden. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung einstimmig den Investitionshaushalt für 2021 verabschiedet.

„Wir haben umfangreiche Wünsche erhalten und haben diese priorisiert“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider in der Sitzung. Nicht alle Wünsche konnten umgesetzt werden, so Schneider. In der Sitzung erläuterte er den Zuhörern die Schwerpunkte und die geplanten Maßnahmen. Eine Aussprache innerhalb des Gemeinderats fand hingegen nicht statt, da der Investitionshaushalt bereits im Rat vorbesprochen wurde.

Keine Schuldenaufnahme vorgesehen

Rund 3,8 Millionen Euro umfasst der Investitionshaushalt der Gemeinde für 2021. Das sind knapp 1,2 Millionen Euro weniger als der Planansatz für das laufende Jahr 2020. Allerdings sind auch im laufenden Jahr wegen Corona nicht alle geplanten Ansätze umgesetzt worden. Den Ausgaben für die geplanten Maßnahmen stehen Einnahmen im Investitionshaushalt von 2,76 Millionen Euro gegenüber (Ansatz 2020: 1,8 Millionen Euro plus eine Million Euro Darlehen). In diesem Jahr ist keine Schuldenaufnahme vorgesehen.

Ein großes Volumen nimmt auch im kommenden Jahr wieder die Ausweisung von Bauplätzen und damit dem Kauf von Grundstücken ein. Im vergangenen Jahr sind 26 Bauplätze in der Gesamtgemeinde verkauft worden; auch das neue Baugebiet „Stucken“ in Langenenslingen ist voll. Alle Plätze sind entweder verkauft oder reserviert und werden Anfang des Jahres verkauft. Daher soll auch hier der nächste Bauabschnitt erfolgen. Für den Kauf von Baugelände und den Erwerb von Grundstücken sind 700 000 Euro vorgesehen. Dem gegenüber wird mit 526 000 Euro an Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet.

Die Generalsanierung und Modernisierung der Grundschule in Langenenslingen soll im kommenden Jahr noch nicht begonnen werden. Aber die Planungen dafür beginnen. 40 000 Euro für Planungsausgaben sind dafür im Investitionshaushalt vorgesehen.

Für die Kindertageseinrichtungen sind in diesem Jahr nur Ausgaben von rund 35 000 Euro vorgesehen. Im Andelfinger Kindergarten sind 4200 Euro für Ausstattungsgegenstände eingeplant. 30 000 Euro ist die letzte Rate für die Kinderkrippe in Langenenslingen (bei 24 000 Euro an Ausgleichsbeihilfe). Für den Bau der Krippe waren insgesamt Kosten in Höhe von 635 000 Euro angesetzt.

Großer Kostenpunkt, der sowohl Schule als auch Kindergarten betrifft, ist die geplante Sanierung und Modernisierung der Heizungsanlage in der Turn- und Festhalle. Als Sanierung ist sie allerdings nur nachrichtlich im Investitionshaushalt erwähnt. Da sowohl Schule, als auch Kindergarten, Feuerwehr und die Sporttreibenden (Haushaltsposten: Sportstätten) davon profitieren, werden ihnen haushaltstechnisch Kosten in Höhe von 300 000 Euro auf ihre Haushaltsstellen zugerechnet.

Ein großer Brocken ist einmal mehr die Wasserversorgung. Rund 786 000 Euro sollen in diesem Bereich investiert werden. Über eine halbe Million Euro fließt dabei an die Wasserversorgungsgruppe „Mittlere Lauchert“, es ist der Anteil der Gemeinde für die geplanten Investitionen der Gruppe für einen Wassernotverbund nach Zwiefalten. Dem stehen allerdings Zuschüsse für die Gemeinde in Höhe von 441 000 Euro entgegen. Weitere großer Einzelposten bei der Wasserversorgung: die Wasserleitung für das Baugebiet „Herdwegäcker“ in Wilflingen. Hier sind 124 000 Euro veranschlagt bei rund 10 000 Euro an Einnahmen.

Der Ausbau der Breitbandversorgung bleibt auch 2021 ein Schwerpunkt. Die Gemeinden kann dabei mit Zuschüssen von 493 000 Euro rechnen, dies sind allerdings Zuschüsse für bereits fertiggestellte Maßnahmen. 2021 sollen 408 000 Euro investiert werden. „Eine stolze Summe“, so Schneider. Größter Einzelpunkt ist mit 138 000 Euro der Ausbau in Ittenhausen, eine Maßnahme die 2020 nicht ausgeführt wurde.

Baumaßnahmen für die Kanalisation und das Ableiten des Abwassers schlagen auch 2021 ordentlich zu Buche. Rund 1,16 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür vorgesehen. Größter Einzelposten: 339 000 Euro für einen Regenwassersammler und Regenrückhaltebecken für das Baugebiet Strangeläcker in Andelfingen. Für das Baugebiet Herdwegeäcker in Wilflingen sind vier Maßnahmen (Kanäle, Regenwassersammler, Schmutzwassersammler) vorgesehen mit Gesamtausgaben von rund 590 000 Euro.

330 000 Euro will die Gemeinde in die Sanierung von Straßen und Feldwegen im kommenden Jahr investieren. Für das Friedhofs- und Bestattungswesen sind 41 000 Euro eingeplant. 70 000 Euro sind für Spielplätze und Freizeitanlagen vorgesehen; 28 000 Euro für weitere Spielgeräte bei der Turnhalle Langenenslingen und die gleiche Summe für die Beschaffung von Spielgeräten in Andelfingen.