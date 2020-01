Der Gemeinderat Langenenslingen trifft sich am Montag, 27. Januar, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Die Tagesordnung: Anfragen der Zuhörer; EnBW vernetzt – Kommunale Beteiligung der Gemeinde an der Netze BW GmbH; Beratung über eine einmalige Investitionspauschale für die gemeindlichen Spielplätze; Bebauungsplan „Strangeläcker II“, 1. Teiländerung (Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss, Beschluss zur Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung); Zustimmung zur Annahme von Spenden; Vergaben zur Erschließung des Baugebiets „Strangeläcker II“ – BA III im Ortsteil Andelfingen (Auftragserteilung zur Durchführung der Erschließungsplanung); verschiedene Baugesuche unter anderem Erweiterung einer vorhandenen Werbeanlage in der Wilflinger Straße 9, Langenenslingen, und Unterirdischer Anbau am Trinkwasserbehälter Rotreiß, Rotreiß 1, Ittenhausen; Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; Verschiedenes; Anfragen der Gemeinderäte.