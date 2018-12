In der letzten Sitzung vor Jahresende ist es im Langenenslinger Gemeinderat gute Tradition den Vermögenshaushalt für das kommende Jahr vorzuberaten. 4,3 Millionen Euro müssen investiert werden, was unter anderem auch unaufschiebbaren Maßnahmen geschuldet ist. Die Gemeinde muss eine Kinderkrippe bauen, da die Betreiberin des Spatzennestes den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt hat. Auch Gaserschließung und Leerrohrverlegung für Breitband, das neue Baugebiet und Straßenarbeiten stehen im kommenden Jahr auf der Agenda der Gemeinde.

Bereits im vergangenen Jahr habe man mit 3,2 Millionen Euro ein stolzes Haushaltsvolumen beschlossen, sagte Bürgermeister Andreas Schneider. Für das kommende Jahr wird das Volumen noch um eine Million Euro erhöht. So sei es unvermeidbar, dass einige Wünsche der einzelnen Teilorte nicht berücksichtigt werden könnten. Verschiedene Gemeindeverbindungswege in allen Ortsteilen können im kommenden Jahr noch nicht saniert werden, auch ein neuer Farbanstrich der Friedhofsmauer in Dürrenwaldstetten wird auf 2020 verschoben. Die Heizungsanlage in der Langenenslinger muss ebenfalls noch ein weiteres Jahr durchhalten.

Was erneuert werden muss, ist die EDV-Anlage der Verwaltung, die in die Jahre gekommen ist. Dafür sind 40 000 Euro veranschlagt, 45 000 Euro kostet die Ertüchtigung des Computerraums der Grundschule. Für den Neubau einer Kinderkrippe hat die Verwaltung 460 000 Euro festgesetzt. „Da hoffen wir auf Förderung in Höhe von 190 000 Euro“, so Schneider. Bei den Bauplatzverkäufen geht die Verwaltung davon aus, 16 Plätze zu verkaufen und 171 000 Euro einzunehmen. Für Grunderwerb in Langenenslingen, Wilflingen und Ittenhausen hat die Verwaltung Ausgaben mit 260 000 Euro veranschlagt.

2019 rechnet die Gemeinde mit 630 000 Euro Erschließungsbeiträgen im Baugebiet „Stucken“. Auf der Ausgabenseite kostet die Erschließung dieses Baugebiets die Gemeinde 537 700 Euro. Der Bau einer Abbiegespur schlägt sich mit 222 000 Euro im Haushalt nieder. Für Beleuchtung werden 15 000 Euro als Nachfinanzierung für das Sportgelände in Langenenslingen eingeplant. Die Beleuchtung verteuert sich, da für die Verlegung die Straße geöffnet werden muss. 80 000 Euro kostet die Beleuchtung im Baugebiet „Stucken“ und 16 500 Euro im Baugebiet „Altheimer Straße“ in Andelfingen. Im Kanalisationsbereich hat die Verwaltung knapp 140 000 Euro Einnahmen eingeplant. Der Regenwassersammler bis zum Holzbach schlägt auf der Ausgabenseite mit 436 000 Euro und die Kanalisation im Baugebiet „Stucken“ mit 397 400 Euro zu Buche.

Im Bestattungswesen plant die Gemeine Grabfundamente auf den Friedhöfen in Höhe von 3000 Euro anzulegen. In Dürrenwaldstetten soll ein historisches Grabfeld angelegt werden. Die Kosten dafür liegen bei etwa 7000 Euro. In den Breitbandausbau investiert die Gemeinde auch im kommenden Jahr. Die Leerrohrverlegung in Langenenslingen, Andelfingen und Wilflingen und der FTTC-Ausbau in Billafingen, Egelfingen und Emerfeld kostet 405 000 Euro. 38 000 Euro sollen in einen Kastenwagen für den Bauhof investiert werden. Er ersetzt dann den 13 Jahre alten Pritschenwagen. Weitere 11 000 Euro werden in Regale, Schränke und Kleingeräte investiert.

In der Sanierung von Straßen und Wegen zeigt sich die Gemeinde im kommenden Jahr zurückhaltender. „Die Preise sind stark angestiegen“, sagte Schneider. Deshalb werde 2019 ein kleineres Asphaltprogramm gefahren. Für die Erneuerung des Belags beim Kettenacker Weg in Dürrenwaldstetten sind 67 200 Euro veranschlagt. Die Belagserneuerung des Feldwegs „Hinterm Schafenberg“ kostet 33 500 Euro.

Wasserbeiträge wird die Gemeinde in Höhe von 63 200 Euro einnehmen. Auf der Ausgabenseite schlagen sich die Sanierung der Wasserleitung beim Lerchenweg in Langenenslingen mit 20 000 Euro und die Wasserleitung für das Baugebiet „Stucken“ mit 133 500 Euro nieder. Der Kostenanteil an die Wasserversorgungsgruppe Alb-Lauchert liegt bei 19 000 Euro. In Egelfingen wird im Bergwiesenweg eine Wasserleitung für 12 000 Euro verlegt. Für den allgemeinen Grunderwerb in der Gesamtgemeinde plant die Verwaltung 80 000 Euro, für unvorhersehbare Dinge wie Sanierung an Mietgebäuden 12 000 Euro ein.

Um all die Pläne zu realisieren müssen 1,6 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden. An den Verwaltungshaushalt sollen 1,3 Millionen Euro zugeführt werden.