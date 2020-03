(sz) - Auch 2020 werden landesweit wieder eine Vielzahl von Maßnahmen aus dem Förderprogramm Wasserwirtschaft und Altlasten gefördert. Erfreulicherweise wurden die Landesmittel dieses Jahr sogar noch erhöht und es stehen insgesamt fast 190 Millionen Euro für die Kommunen im Land bereit. Abhängig vom jeweiligen Fördersatz, werden hierdurch Gesamtinvestitionen von weit über 300 Millionen Euro ausgelöst. Fördermittel in der Region um Riedlingen bekommen Langenenslingen, Uttenweiler und Ertingen.

„Ich freue mich sehr, dass aus diesem Fördertopf voraussichtlich 2,17 Millionen Euro in den Landkreis Biberach fließen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger. „Durch diese wichtigen Investitionen in den Umweltschutz, werden die Kommunen durch das Land bei der wichtigen Aufgabe unterstützt, nachhaltige Verbesserungen bei den Versorgungsstrukturen, dem Hochwasserschutz sowie bei der Qualität der Gewässer und des Bodens umzusetzen. Das ist gerade in der heutigen Zeit, auch im Hinblick auf den Klimawandel, enorm wichtig. Denn Wasser ist zum einen die Grundlage allen Lebens auf der Erde, birgt aber andererseits auch Gefahren für Leben und Habe.“

Nach Langenenslingen fließen fast 295 000 Euro als Kostenanteil der Gemeinde am Neubau des Hochbehälters Inneringen des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Lauchert. Die Gemeinde Ertingen bekommt 470 000 Euro für die ökologische Umgestaltung des Ertinger Baches und nach Uttenweiler gehen 289000 Euro für ein Sedimentationsbecken und die Revitalisierung des Kügelegraben.