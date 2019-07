Instrumente kennenlernen bei musikalischer Weltreise

Kinder ab Klasse zwei, Jugendliche und Erwachsene aus Langenenslingen und den Teilgemeinden können am Samstag, 6. Juli, bei einer musikalischen Weltreise Instrumente kennenlernen und diese selber ausprobieren. Die Weltreise startet um 10 Uhr in der Aula der Grundschule Langenenslingen. Kindergartenkinder der musikalischen Früherziehung, Grundschulkinder der Trommelspaß-Gruppe und Lehrer der Conrad-Graf-Musikschule begleiten mit Gesang und Instrumenten die Gäste musikalisch rund um den Globus.

Es werden dabei sämtliche Instrumente vorgestellt, die direkt in Langenenslingen erlernt werden können. Dass es diese Möglichkeit gibt, ist einer Kooperation des Musikvereins Langenenslingen mit der Conrad-Graf-Musikschule zu verdanken. Im vergangenen Schuljahr wurde das Angebot ausgeweitet, so dass Musizieren „Von Anfang an“ in Langenenslingen möglich ist. Für die ganz Kleinen im Alter von ein bis drei Jahren, gibt es die Musikmäuse, ein Unterrichtsangebot, dass von Kleinkindern zusammen mit Eltern oder Großeltern montags von 9.15 bis 10 Uhr im alten Schulhaus besucht werden kann und von Christine Kohnen geleitet wird.

Für Kindergartenkinder gibt es die Musikalische Früherziehung, die donnerstags von 13.45 bis 14.30 im Musikraum der Grundschule stattfindet. Dieses Angebot wird von Heidi Schiller geleitet. Der Musikverein bietet vierteljährlich samstags vormittags die „Musikkiste“ für Kindergartenkinder und Grundschulkinder im ersten und zweiten Schuljahr an, die von Alexandra Schwarz und Jasmin Zorle geleitet wird. Hier können Kinder musikalisch-physikalischen Phänomen nachspüren, basteln und selber musizieren.

Ab der ersten Klasse beginnt der Instrumentalunterricht. Interessierte Kinder können sich für Blockflötenunterricht oder Trommelunterricht entscheiden. Der Trommelspaß findet in den Randstunden an der Grundschule statt und wird von Christine Kohnen geleitet. Der Blockflötenunterricht wird vom Musikverein oder der Musikschule angeboten und findet in Absprache mit den Lehrern statt.

Grundschulkinder ab Klasse 3, Jugendliche und Erwachsene können folgende Instrumente über den Musikverein oder die Musikschule lernen: Gitarre, Keyboard, Klarinette, Posaune, Querflöte, Saxofon, Schlagzeug, Tenorhorn, Trompete und Waldhorn. Gesangs- und Klavierunterricht bietet Laura Schafranek an. Nach der musikalischen Weltreise besteht die Möglichkeit unter fachlicher Anleitung sämtliche Instrumente auszuprobieren. Die Fachlehrer der Musikschule und die Vorstände des Musikvereins beantworten Fragen und stehen beratend zur Verfügung.